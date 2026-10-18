Логистический центр Ozon загорелся в Петербурге после атаки БПЛА

Один из логистических центров Ozon в Санкт-Петербурге попал под атаку беспилотника в ночь на 18 октября. После происшествия на объекте возникло возгорание, сообщили в компании.

«Мы оперативно эвакуировали всех работников, никто не пострадал. Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы», — информирует Ozon.

В Ozon уточнили, что товары, находившиеся в логистическом центре, временно скрыты с витрины. Заказы, которые не удастся доставить с других объектов, отменят. Приём поставок от продавцов в этом комплексе не ведётся, поскольку он выполняет другие задачи.

Логистические маршруты пострадавшего объекта компания перераспределяет между другими центрами.