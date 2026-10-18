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Опубликовано 18 октября, 09:56

Логистический центр Ozon загорелся в Петербурге после атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ultraskrip

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ultraskrip

Один из логистических центров Ozon в Санкт-Петербурге попал под атаку беспилотника в ночь на 18 октября. После происшествия на объекте возникло возгорание, сообщили в компании.

«Мы оперативно эвакуировали всех работников, никто не пострадал. Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы», — информирует Ozon.

В Ozon уточнили, что товары, находившиеся в логистическом центре, временно скрыты с витрины. Заказы, которые не удастся доставить с других объектов, отменят. Приём поставок от продавцов в этом комплексе не ведётся, поскольку он выполняет другие задачи.

Логистические маршруты пострадавшего объекта компания перераспределяет между другими центрами.

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Массированная атака дронов в Петербурге унесла жизнь одного человека, ещё 5 пострадали. Беглов уточнил, что воздушная опасность миновала, однако городской оперативный штаб продолжает работу.

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Андрей Бражников
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