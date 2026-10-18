В Петербурге продолжают тушить пожары на нефтяном терминале и нефтебазе «Ручьи»

В Санкт-Петербурге продолжается ликвидация пожаров на нефтяных объектах и промышленных складах после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, подразделения МЧС работают на территории Петербургского нефтяного терминала, нефтебазы «Ручьи» и промышленных складов в Колпинском районе.

Оперативный штаб под руководством губернатора продолжает координировать работу служб по ликвидации последствий происшествия.