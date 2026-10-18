В Петербурге продолжают тушить пожары на нефтяном терминале и нефтебазе «Ручьи»
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В Санкт-Петербурге продолжается ликвидация пожаров на нефтяных объектах и промышленных складах после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
По его словам, подразделения МЧС работают на территории Петербургского нефтяного терминала, нефтебазы «Ручьи» и промышленных складов в Колпинском районе.
Оперативный штаб под руководством губернатора продолжает координировать работу служб по ликвидации последствий происшествия.
Массированная атака дронов в Петербурге унесла жизнь одного человека, ещё пятеро пострадали. Беглов заявил, что воздушная опасность миновала, однако городской оперативный штаб продолжает работу.