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Опубликовано 18 октября, 09:40

В Петербурге продолжают тушить пожары на нефтяном терминале и нефтебазе «Ручьи»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pryimachuk Mariana

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pryimachuk Mariana

В Санкт-Петербурге продолжается ликвидация пожаров на нефтяных объектах и промышленных складах после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, подразделения МЧС работают на территории Петербургского нефтяного терминала, нефтебазы «Ручьи» и промышленных складов в Колпинском районе.

Оперативный штаб под руководством губернатора продолжает координировать работу служб по ликвидации последствий происшествия.

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Массированная атака дронов в Петербурге унесла жизнь одного человека, ещё пятеро пострадали. Беглов заявил, что воздушная опасность миновала, однако городской оперативный штаб продолжает работу.

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Андрей Бражников
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