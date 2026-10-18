Беглов: В Петербурге один человек погиб и 5 пострадали из-за атаки БПЛА
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В результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург погиб один человек, ещё пятеро пострадали и находятся в больницах. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
«Ночью 18 октября Санкт-Петербург подвергся массированной атаке беспилотных средств военного назначения со стороны украинских нацистов. Один человек погиб, пять пострадали и находятся в больницах», — пишет Беглов.
По словам главы города, в результате налёта повреждены 12 многоквартирных и два частных дома. На пострадавших объектах продолжаются восстановительные работы, эвакуированные ночью жители возвращаются в свои квартиры.
При этом спасатели продолжают тушить пожары на территории Петербургского нефтяного терминала, нефтебазы «Ручьи» и промышленных складов в Колпинском районе. Беглов заявил, что воздушная опасность ликвидирована, а городской оперативный штаб продолжает работу.
Минувшей ночью регионы РФ подверглись массированной атаке беспилотников. По данным Минобороны РФ, с 20:00 17 октября до 08:00 18 октября дежурные силы ПВО уничтожили 1 015 БПЛА. ВСУ выпустили 2 ракеты и 15 БПЛА по Орловской области: там повреждены вышка и почта. 135 дронов сбили над Ленобластью: пострадали 4 человека, повреждены дома и 55 авто.