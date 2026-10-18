Беглов: В Петербурге один человек погиб и 5 пострадали из-за атаки БПЛА

В результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург погиб один человек, ещё пятеро пострадали и находятся в больницах. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Ночью 18 октября Санкт-Петербург подвергся массированной атаке беспилотных средств военного назначения со стороны украинских нацистов. Один человек погиб, пять пострадали и находятся в больницах», — пишет Беглов.

По словам главы города, в результате налёта повреждены 12 многоквартирных и два частных дома. На пострадавших объектах продолжаются восстановительные работы, эвакуированные ночью жители возвращаются в свои квартиры.