Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября, 09:27

Беглов: В Петербурге один человек погиб и 5 пострадали из-за атаки БПЛА

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

В результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург погиб один человек, ещё пятеро пострадали и находятся в больницах. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Ночью 18 октября Санкт-Петербург подвергся массированной атаке беспилотных средств военного назначения со стороны украинских нацистов. Один человек погиб, пять пострадали и находятся в больницах», — пишет Беглов.

По словам главы города, в результате налёта повреждены 12 многоквартирных и два частных дома. На пострадавших объектах продолжаются восстановительные работы, эвакуированные ночью жители возвращаются в свои квартиры.

При этом спасатели продолжают тушить пожары на территории Петербургского нефтяного терминала, нефтебазы «Ручьи» и промышленных складов в Колпинском районе. Беглов заявил, что воздушная опасность ликвидирована, а городской оперативный штаб продолжает работу.

Атака 135 дронов на Ленобласть стала одной из крупнейших за четыре года
Атака 135 дронов на Ленобласть стала одной из крупнейших за четыре года

Минувшей ночью регионы РФ подверглись массированной атаке беспилотников. По данным Минобороны РФ, с 20:00 17 октября до 08:00 18 октября дежурные силы ПВО уничтожили 1 015 БПЛА. ВСУ выпустили 2 ракеты и 15 БПЛА по Орловской области: там повреждены вышка и почта. 135 дронов сбили над Ленобластью: пострадали 4 человека, повреждены дома и 55 авто.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ВСУ
  • Александр Беглов
  • ЧП
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar