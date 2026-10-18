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Регион
Опубликовано 18 октября, 09:32

Обломки БПЛА повредили 14 жилых домов в Петербурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis

В Санкт-Петербурге в результате атаки беспилотников повреждения получили 14 жилых домов, в том числе 12 многоквартирных. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

По словам главы региона, на пострадавших объектах уже идут восстановительные работы. Жители, которых эвакуировали ночью, постепенно возвращаются в свои дома.

Массированная атака унесла жизнь одного человека, ещё пятеро пострадали. Экстренные службы продолжают ликвидировать возгорания на Петербургском нефтяном терминале, нефтебазе «Ручьи» и промышленных складах в Колпинском районе. Беглов заявил, что воздушная опасность миновала, однако городской оперативный штаб продолжает работу.

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Андрей Бражников
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