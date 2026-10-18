Обломки БПЛА повредили 14 жилых домов в Петербурге

В Санкт-Петербурге в результате атаки беспилотников повреждения получили 14 жилых домов, в том числе 12 многоквартирных. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

По словам главы региона, на пострадавших объектах уже идут восстановительные работы. Жители, которых эвакуировали ночью, постепенно возвращаются в свои дома.