МИД Украины извинился перед Литвой за инцидент с беспилотником
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Украина выразила сожаление в связи с нарушением воздушного пространства Литвы беспилотником, который отклонился от курса во время атаки на российскую территорию. С соответствующим заявлением выступил представитель украинского МИД Георгий Тихий в социальной сети.
«Мы сожалеем об инциденте, произошедшем сегодня утром в воздушном пространстве Литвы», — написал дипломат.
По версии украинской стороны, беспилотный аппарат мог изменить направление из-за воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы.
Ранее Life.ru рассказывал, что Литва обратилась к Польше после проникновения неизвестного беспилотника в своё воздушное пространство. Тогда глава литовского Минобороны Робертас Каунас сообщил, что предварительно дрон прилетел с польской территории, и предложил Варшаве присоединиться к расследованию происшествия.