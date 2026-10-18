Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября, 20:38

МИД Украины извинился перед Литвой за инцидент с беспилотником

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украина выразила сожаление в связи с нарушением воздушного пространства Литвы беспилотником, который отклонился от курса во время атаки на российскую территорию. С соответствующим заявлением выступил представитель украинского МИД Георгий Тихий в социальной сети.

«Мы сожалеем об инциденте, произошедшем сегодня утром в воздушном пространстве Литвы», — написал дипломат.

По версии украинской стороны, беспилотный аппарат мог изменить направление из-за воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы.

Литва срочно связалась с Польшей после залёта БПЛА из республики
Литва срочно связалась с Польшей после залёта БПЛА из республики

Ранее Life.ru рассказывал, что Литва обратилась к Польше после проникновения неизвестного беспилотника в своё воздушное пространство. Тогда глава литовского Минобороны Робертас Каунас сообщил, что предварительно дрон прилетел с польской территории, и предложил Варшаве присоединиться к расследованию происшествия.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Литва
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar