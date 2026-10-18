МИД Украины извинился перед Литвой за инцидент с беспилотником

Украина выразила сожаление в связи с нарушением воздушного пространства Литвы беспилотником, который отклонился от курса во время атаки на российскую территорию. С соответствующим заявлением выступил представитель украинского МИД Георгий Тихий в социальной сети.

«Мы сожалеем об инциденте, произошедшем сегодня утром в воздушном пространстве Литвы», — написал дипломат.

По версии украинской стороны, беспилотный аппарат мог изменить направление из-за воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы.