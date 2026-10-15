Не пришельцы, а демоны: Побывавший на Луне астронавт раскрыл свою версию НЛО

Американский астронавт Чарльз Дьюк, побывавший на Луне в 1972 году, заявил, что за появлением неопознанных летающих объектов стоят демонические силы. По мнению 91-летнего ветерана NASA, загадочные явления связаны с дьяволом, а не с внеземными цивилизациями, пишет Daily Star.

Свою позицию Дьюк объяснил религиозными убеждениями. Он сослался на Второе послание к Коринфянам, где говорится о способности сатаны* принимать облик ангела света. Бывший участник лунной экспедиции считает, что подобные явления способны вводить человечество в заблуждение.

«НЛО пытаются отвратить нас от истины. Они имеют демоническую природу», — заявил астронавт.

Дьюк рассказал, что придерживается этой теории уже много лет. Однажды он даже обратился к Богу с просьбой подтвердить его догадки необычным способом. Мужчина пожелал, чтобы приятель, никогда прежде не интересовавшийся подобными темами, неожиданно заговорил об инопланетянах за завтраком.

По словам ветерана NASA, уже на следующее утро знакомый действительно поднял разговор об НЛО. Дьюк воспринял произошедшее как ответ на свою молитву и подтверждение собственных убеждений.

Чарльз Дьюк участвовал в экспедиции «Аполлон-16» и высадился на поверхность Луны в апреле 1972 года. После завершения космической карьеры он посвятил себя христианской деятельности. При этом астронавт признаёт, что за годы службы в NASA ни разу лично не наблюдал неопознанных летающих объектов.

Ранее жители Подмосковья приняли необычное атмосферное явление за гигантский НЛО. Над деревней Ожогино два вечера подряд замечали светящийся объект, который очевидцы сравнивали с летающей тарелкой диаметром около 20 метров. Позже учёный объяснил появление загадочного свечения особенностями атмосферы и отражением наземных источников света.

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