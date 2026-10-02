Пришельцы отменяются: Учёный раскрыл тайну гигантских «тарелок» над Подмосковьем

Гигантские «летающие тарелки» над деревней Ожогино в Подмосковье оказались атмосферным явлением и не представляют опасности. Причину их появления объяснил «Абзацу» ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт.

Учёный связал появление светящихся образований с неравномерным нагревом и остыванием земной поверхности. Из-за перепада температур в воздухе возникают облака или небольшие тучи, способные сохранять устойчивые очертания несколько десятков минут.

Сами облака бесцветны. Белые, красные и оранжевые оттенки им придаёт свет фонарей, автомобильных фар и других наземных источников, который отражается от водоёмов и преломляется в воздухе. Эйсмонт сравнил этот механизм с появлением радуги. Поэтому связывать увиденное с прилётом инопланетян оснований нет.

Поводом для обсуждения стали рассказы жителей Солнечногорского района. Life.ru сообщал о гигантском светящемся объекте, который два вечера подряд зависал над полем у Ожогино. Очевидцы на глаз оценили диаметр «тарелки» примерно в 20 метров. Они утверждали, что объект бесшумно двигался над деревьями и переливался белым, красным и оранжевым светом, а один из свидетелей при его приближении якобы не мог пошевелиться от страха.