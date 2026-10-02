Светилась красным и зависала над лесом: В Подмосковье снова «поймали» тарелку

В Солнечногорском районе Подмосковья жители два вечера подряд наблюдали в небе огромный светящийся объект, который зависал над полем у деревни Ожогино. Об этом сообщил SHOT.

SHOT: Жители Подмосковья заявили, что над полем два вечера кружил НЛО. Фото © SHOT

По словам очевидцев, нечто бесшумно проплыло над деревьями и замерло над полем, словно что-то выискивая. Люди утверждают, что «тарелка» переливалась белым, красным и оранжевым светом. Её диаметр жители на глаз оценили примерно в 20 метров.

Один из очевидцев рассказал, что, когда объект прошёл прямо над ним, его охватил сильный страх и он будто застыл на месте. По его словам, отпустило его только после того, как светящийся предмет исчез.

Местные сразу вспомнили давнюю историю 1975 года. Тогда неподалёку, у деревни Костино, 18-летний художник Толя Малышев, по его же словам, повстречал серебристый корабль и трёх гуманоидов. Парень вышел писать пейзаж, а в итоге, как он уверял, побывал внутри НЛО и даже слетал на другую планету. Позже рассказ советского юноши попал во французскую прессу и книгу одного учёного.

Ранее Life.ru сообщал, что похожие красные объекты заметили в небе над Угличем в Ярославской области. Трое уфологов около 25 минут следили за яркими точками, которые, по их словам, резко меняли направление и зависали в воздухе. Очевидцы, называющие себя «космобоями», утверждали, что огни двигались в разные стороны, внезапно останавливались, а затем выстраивались в линию и начинали вращаться.