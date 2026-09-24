«Тарелка» висела полчаса: Странные красные НЛО напугали жителей Углича

Необычные красные объекты заметили в небе над Угличем Ярославской области. Как сообщает SHOT, трое уфологов около 25 минут наблюдали за яркими точками, которые, по их словам, резко меняли направление движения и зависали в воздухе.

Фото © SHOT

Фото © SHOT

Очевидцы, называющие себя «космобоями», утверждают, что огни перемещались в разные стороны, внезапно останавливались, а затем выстраивались параллельно и начинали вращаться. Никаких звуков при этом они не слышали. На одной из фотографий энтузиасты после обработки разглядели вытянутый овальный силуэт, напоминающий классическую «летающую тарелку». На исходном снимке подобные очертания, по их словам, заметны не были.

Уфологи также обратили внимание на лай собак, который продолжался всё время наблюдения. Кроме того, они проверили сервисы отслеживания полётов и утверждают, что самолётов, МКС и известных им спутников над городом в этот момент не было. Происхождение замеченных объектов пока не установлено.

Ранее Life.ru рассказывал, почему замеченные в небе НЛО вовсе не обязательно связаны с пришельцами. Эксперт Максим Цуканов отмечал, что за неопознанными объектами могут скрываться беспилотники, космические аппараты, метеоры или атмосферные явления.