Серп с разноцветными огнями: Жители Тегерана сняли необычный объект в небе

Неизвестный светящийся объект заметили в небе над Ираном. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на распространяющееся в соцсетях видео.

Светящийся НЛО над Тегераном. Видео © X / AliiiiiSeda

Запись была сделана вечером 20 сентября на трассе Азадеган в Тегеране. Автор видео Али Седагати сообщил о наблюдении на интернет-форуме.

По его словам, объект был крупным и по размеру напоминал самолёт. Он описал его как фигуру в форме серпа с разноцветными огнями.

На кадрах объект выглядит как летательный аппарат с одним крылом и небольшой изогнутой хвостовой частью. При этом кажется, что его движения нелинейны и больше напоминают поведения воздушного змея на ветру.

Ранее Life.ru рассказывал о расследовании в США гибели коров, которую некоторые связывали с возможной активностью НЛО. Необычные случаи с гибелью и повреждением домашнего скота в США на протяжении десятилетий становились предметом обсуждений и различных версий. В отдельных эпизодах фермеры сообщали о странных обстоятельствах произошедшего, однако официальные расследования ранее рассматривали и другие возможные причины.