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Опубликовано 22 сентября, 13:22

Серп с разноцветными огнями: Жители Тегерана сняли необычный объект в небе

Светящийся НЛО заметили в небе над Ираном

Обложка © X / AliiiiiSeda

Обложка © X / AliiiiiSeda

Неизвестный светящийся объект заметили в небе над Ираном. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на распространяющееся в соцсетях видео.

Светящийся НЛО над Тегераном. Видео © X / AliiiiiSeda

Запись была сделана вечером 20 сентября на трассе Азадеган в Тегеране. Автор видео Али Седагати сообщил о наблюдении на интернет-форуме.

По его словам, объект был крупным и по размеру напоминал самолёт. Он описал его как фигуру в форме серпа с разноцветными огнями.

На кадрах объект выглядит как летательный аппарат с одним крылом и небольшой изогнутой хвостовой частью. При этом кажется, что его движения нелинейны и больше напоминают поведения воздушного змея на ветру.

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Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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