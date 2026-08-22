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Регион
22 августа, 20:21

Цепочка неизвестных огней пролетела в небе над столичным регионом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Над территорией столичного региона в ночь с 22 на 23 августа наблюдали пролёт цепочки светящихся объектов неизвестного происхождения. Соответствующие кадры публикует SHOT.

Цепочка неопознанных огней замечена в небе над Московской областью. Видео © SHOT

По словам очевидцев, неопознанные источники света наблюдались в небе над Пушкинским районом Московской области.

Внешне эти огни очень похожи на спутники Starlink от SpaceX Илона Маска. Однако официального подтверждения тому, что наблюдались именно аппараты этой системы, на текущий момент не поступало. Информация о природе объектов и их принадлежности пока отсутствует.

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Ранее эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров рассказал, что жители некоторых регионов России смогут наблюдать лунное затмение 28 августа без специальных приборов. По словам специалиста, высокая яркость Луны позволит увидеть явление даже в условиях городской засветки.

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Виталий Приходько
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