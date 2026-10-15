«Русский Малдер» против астронавта NASA: Уфолог высмеял версию о демонической природе НЛО

Заявление американского астронавта Чарльза Дьюка о демонической природе НЛО основано на религиозном мировоззрении и далеко от научного подхода. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал уфолог и учёный Юрий Григорьев, называющий себя и свою коллегу Анну Ажажа «российскими прототипами X-Files».

Тот человек, который об этом сказал, выразил своё личное мнение, очень далёкое от науки. Человек, слишком увлёкшийся религией, встал на эту сторону, и теперь для него всё — бесы. Это звучит по-детски Юрий Григорьев Уфолог, учёный

По словам Григорьева, представления о добрых и злых сверхъестественных силах неоднократно менялись вместе с религиозными парадигмами. В качестве примера он привёл индийскую традицию, где одни и те же существа в разных течениях могли восприниматься как добрые или злые духи. Уфолог считает, что похожие превращения происходили и с другими религиозными образами.

«Раньше небо называлось «диялсом». Когда пришла другая религиозная парадигма, этот «диялс» превратился в «дьявола». В Индии то же самое: ракшасы в одном месте считаются добрыми духами, а в другом — злыми. Так же, как и девы. То есть это смена религиозной парадигмы и игра на чувствах верующих», — объяснил он.

Григорьев противопоставил такому подходу научное изучение космических аномалий. По его мнению, неизвестные объекты следует рассматривать прежде всего как явления, природа и технические характеристики которых требуют исследования, а не объяснять их через религиозные категории. «Если ты понимаешь систему, это всё равно что своего соседа по лестничной площадке назвать неизвестно кем. Но ты же знаешь, что он такой же человек. Нужно просто распространить это видение дальше планеты», — сказал уфолог.

Он также предположил, что громкая трактовка слов Дьюка могла оказаться выгодна тем, кто хотел противопоставить религиозный взгляд научному. В подтверждение своей позиции Григорьев сослался на якобы существовавшие ещё в 1970-х договорённости СССР и США о наблюдении за аномальными объектами. «Для науки это неизвестные объекты с высокими техническими характеристиками, а для невежественных и недалёких людей — нечто иное», — заявил он.

«В общем, это просто бредни и видения, которые не соответствуют правде. Скорее всего, это результат религиозного влияния. Человек либо очень увлечён религией, либо слушает тех, кто говорит о Боге, вместо того чтобы думать своей головой», — заключил Григорьев.

Чарльз Дьюк участвовал в миссии «Аполлон-16» и высадился на Луне в апреле 1972 года. Недавно 91-летний астронавт заявил, что считает НЛО проявлением демонических сил, способных вводить человечество в заблуждение. При этом сам Дьюк признавал, что за годы работы в NASA лично неопознанные объекты не наблюдал.

Ранее Life.ru рассказывал, что священник РПЦ Стахий Колотвин, напротив, увидел в рассуждениях Дьюка религиозный смысл. По его мнению, чрезмерное увлечение темой НЛО может отвлекать человека от духовных вопросов.