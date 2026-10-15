Дьявольская природа НЛО: В РПЦ объяснили, почему астронавт NASA оказался прав

Увлечение неопознанными летающими объектами может отвлекать человека от поиска Бога, поэтому слова побывавшего на Луне астронавта NASA Чарльза Дьюка о демонической природе НЛО близко к истине. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал священник Русской православной церкви, проповедник и миссионер Стахий Колотвин.

«Душа человека по природе христианка. Она стремится к духовному, стремится к Богу», — подчеркнул священнослужитель.

Однако путь к Богу осложняется человеческими грехами и страстями. Если человек не готов меняться, каяться и исповедоваться, ему становится трудно приблизиться к Творцу, хотя стремление к чему-то высшему никуда не исчезает. При этом духовный мир, согласно христианскому учению, не ограничивается Богом, святыми и ангелами.

Бесовские стараются вот это духовное стремление человека перехватить ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Колотвин сравнил подобное воздействие с действиями мошенников, которые вместо настоящих лекарств предлагают людям суррогаты, а вместо качественного образования — сомнительные курсы инфоцыган. По мнению священника, бесовские силы действуют похожим образом, подменяя естественное стремление человеческой души к нематериальному и неземному миру ложными представлениями о нём.

На протяжении истории такие духовные подмены принимали разные формы. В одни эпохи люди верили в духов, которых пытались отгонять шаманы, в другие поклонялись многочисленным богам и возводили им статуи. Позднее появились поверья о вампирах и оборотнях, особенно распространённые в Средние века.

С наступлением Нового времени и развитием научного изучения космоса человечество заинтересовалось поисками внеземных цивилизаций. Для некоторых людей место прежних мистических существ заняли неопознанные летающие объекты. По словам священника, подобное увлечение тоже может становиться попыткой прикоснуться к чему-то высшему.

При этом Колотвин считает, что человеку зачастую гораздо приятнее ощущать себя особенным исследователем загадок Вселенной, чем заниматься собственными духовными недостатками. Работа над собой требует усилий, покаяния и внутренних изменений. А поиски инопланетян могут давать ощущение причастности к великой тайне без необходимости что-либо менять в собственной жизни.

Поэтому, как ни парадоксально это звучит, утверждение американского астронавта близко к истине. Это не значит, что бесы летают на летающих тарелках и мигают огоньками. Суть в том, что они стараются переключить поиск души от Бога на любое другое событие Стахий Колотвин священник РПЦ, проповедник, миссионер

По мнению Колотвина, подобные увлечения будут меняться вместе с человечеством. Если когда-то людей занимали духи, мифологические божества, вампиры и оборотни, а теперь пришельцы, то в будущем появятся совершенно новые загадочные явления. И каждое из них может стать очередным способом отвлечь человека от духовного развития.

«Пройдут ещё тысячи лет, и вслед за вампирами, оборотнями и пришельцами появится какое-то новое явление, к которому захочет присоседиться Сатана», — отметил собеседник Life.ru.

При этом священнослужитель подчеркнул, что христианская вера вовсе не предполагает отказа от научного познания мира. Напротив, верующий человек должен одновременно молиться, очищать своё сердце, развивать разум, получать знания и заниматься наукой. Именно сочетание духовного и интеллектуального развития позволяет, по его мнению, приближаться к пониманию как земной действительности, так и высшей истины.

«В этом гармоничном сочетании веры и разума человек находит правильный путь, не отвлекаясь на ложные феномены, которые лишь уводят в сторону от подлинного духовного роста и понимания мироздания. Таким образом, истинный поиск заключается не в погоне за внешними эффектами, а во внутренней работе и искреннем стремлении к Богу», — заключил Колотвин.

Ранее Life.ru рассказывал о неопознанных объектах над американскими военными базами. Эксперты отмечали, что за загадочными наблюдениями могут скрываться беспилотники, космические аппараты, метеоры и атмосферные явления. При этом достоверных доказательств контакта человечества с внеземными цивилизациями до сих пор нет.