Названы 5 самых загадочных историй об НЛО и пришельцах в Свердловской области

Истории о неопознанных объектах в Свердловской области десятилетиями привлекают внимание очевидцев и уфологов. Самая громкая связана с Верхотурьем в ночь на 15 апреля 1980 года советский истребитель сбил над тайгой летающую тарелку. На месте падения якобы нашли двух существ, однако официальные источники эту историю не подтверждали.

Через десять лет о необычном объекте под Асбестом написала заводская газета «Уральский асбест». Очевидцы рассказывали, что 11 апреля 1990-го видели сигарообразный предмет, который ярко светился и двигался без шума двигателя. Комбинат отправил в лес экспедицию для замеров радиации.

Ещё одной точкой притяжения уфологов стала Шаля. По местной легенде, в июне 1980 года в пруд рухнул тёмный объект. Позднее, в 1999-м и 2002-м, жители снимали другие странные объекты, а японские документалисты приезжали делать фильм. Скептики связывали наблюдения с ракетными пусками.

Кроме того, в Екатеринбурге вечером 13 февраля 2018 года камеры запечатлели яркий шар над недостроенной телебашней. Специалист обсерватории УрФУ назвал явление болидом. Для расчёта его траектории учёные попросили горожан поделиться записями.

Наконец, 2 апреля 2019-го экипаж Airbus A320 при посадке в Кольцово заметил объект, пересёкший курс ниже самолёта. Транспортная прокуратура начала проверку, среди версий фигурировали мотодельтаплан и легкомоторный самолёт, пишет URA.ru.

Ранее сотрудник Института космических исследований РАН объяснил атмосферным явлением сообщения о «летающих тарелках» над Подмосковьем. По его оценке, необычные очертания и свечение могли создавать облака и свет наземных источников.