Заговор есть: Вассерман ответил, зачем Трамп взял на работу женщин-рептилоидов

Женщины из окружения президента США Дональда Трампа, которых пользователи соцсетей сравнивают с пришельцами и рептилоидами, могли оказаться рядом с американским лидером из-за давления феминисток. Такую версию в беседе с Life.ru высказал публицист Анатолий Вассерман, комментируя появление очередного «рептилоида» в администрации Трампа.

«Заговор со всеми этими женщинами, похожими на рептилоидов, есть. И этот заговор называется «феминистки», — заявил Вассерман.

По мнению публициста, именно представительницы феминистского движения устраивают скандалы, когда привлекательная женщина получает хорошую должность. Они начинают утверждать, что работу ей предоставили не благодаря профессиональным качествам, а исключительно из-за внешности. Кроме того, по словам Вассермана, в таких случаях руководителей могут обвинять в сексуальных домогательствах к сотрудницам, в том числе заявляя, что подобные отношения уже имели место.

«И в результате такой истерики сейчас очень многие, даже вроде бы серьёзные и умные люди, просто боятся приглашать на заметную работу тех, кто может скрасить эту работу ещё и своей внешностью», — считает собеседник Life.ru.

Вассерман напомнил, что самого Трампа неоднократно критиковали за любовь к красивым сотрудницам. При этом публицист сравнил возникающие вокруг американского лидера подозрения с эпизодом из «Винни-Пуха», где задавался вопрос, любит ли слонопотам поросят, а если да, то каким именно образом. По его мнению, подобные намёки и обвинения могли повлиять на кадровые решения президента США.

То есть специально подобрали таких не особо симпатичных девушек. Боюсь, что это был для него своеобразный, не очень приятный выход из положения, куда феминистки загоняют людей Анатолий Вассерман публицист

Вассерман подчеркнул, что сознательно использует выражение о том, что феминистки загоняют людей в подобные обстоятельства. Он объяснил свою позицию тем, что считает поведение представительниц этого движения схожим с действиями участников тоталитарных сект. По его представлению, такие люди намеренно противопоставляют себя общепринятым нормам поведения.

«Я сознательно говорю именно так: феминистки загоняют людей. Поскольку, по моим понятиям, член любой тоталитарной секты ведёт себя так, чтобы не быть нормальным человеком», — заключил Вассерман.

Также Life.ru рассказывал о Сьюзан Делл, супруге основателя компьютерной компании Dell, которую пользователи соцсетей также записали в «рептилоиды». После появления в Белом доме женщина стала героиней многочисленных мемов из-за необычной мимики и широко раскрытых глаз. В обсуждениях вспомнили даже выражение Mar-a-Lago face — так в США иронично называют характерную внешность состоятельных женщин из окружения Трампа.