В Сети высмеяли ещё одного «рептилоида» из администрации Трампа

В соцсетях завирусилось видео с высокопоставленной чиновницей из администрации Дональда Трампа, которую пользователи сравнивают с рептилоидом и инопланетянкой. На этот раз объектом внимания стала глава Управления по делам малого бизнеса США Келли Леффлер, ролик с которой ещё в августе опубликовало её ведомство.

Видео © Х/Mollyploofkins

На кадрах 55-летняя чиновница идёт по коридору, отвечает на вопросы за кадром и держит в руках папку. Однако зрителей заинтересовали не её слова, а необычная шея, скованная походка и движения. Некоторые комментаторы даже усомнились, что перед ними настоящий человек, а не персонаж, созданный искусственным интеллектом.

Фото © Х/GeoRebekah

Пользователи начали шутить, что Леффлер только учится управлять человеческим телом. Один из комментаторов поздравил её с первым днём обладания конечностями, пожелав поскорее к ним привыкнуть. Другие сравнили чиновницу с инопланетянами из фантастической комедии «Марс атакует!».

Фото © Х/alexsamlap

Отдельное внимание привлекло оформление коридора, по которому прогуливается американка. На стенах висят многочисленные фотографии самой Леффлер, в том числе её совместные снимки с Трампом и другими политиками. Не осталась незамеченной и папка в руках чиновницы, которая на видео кажется совершенно пустой.





Фото © Х/Silver_Coupe

Примечательно, что ролик изначально задумывался как обычное знакомство с руководителем ведомства. Леффлер рассказывала о своей работе, назначении в администрацию президента и встречах с предпринимателями. Однако вместо деловой стороны видео пользователи сосредоточились на его необычной подаче.







Келли Леффлер возглавляет Управление по делам малого бизнеса США с февраля 2025 года. До назначения она представляла штат Джорджия в американском Сенате, а также занималась предпринимательской деятельностью. Первую волну насмешек её ролик вызвал ещё в августе 2026 года.

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