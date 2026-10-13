Рептилоид снова дал сбой: Цукерберг попробовал пиво и забыл, как вести себя по-человечески

Основателя Meta* Марка Цукерберга вновь заподозрили в «рептилоидном» происхождении после того, как он потешно поморщился от глотка пива Guinness. Поводом для насмешек стал выпуск подкаста Cheeky Pint, опубликованный 12 октября.

Цукерберг стал мемом после неудачной дегустации Guinness в подкасте. Фото © Cheeky Pint

Миллиардер пришёл в гости к ирландскому предпринимателю и сооснователю Stripe Джону Коллисону вместе с руководителем ИИ-направления компании Александром Вангом. Формат шоу предполагает непринуждённую беседу за бокалом пенного, поэтому встречу начали с традиционного тоста. Причём сам Цукерберг привёз ведущему в подарок целый бочонок Guinness, доставленный из Дублина, где располагается европейская штаб-квартира Meta*.

Однако знакомство бизнесмена с напитком на камеру получилось довольно комичным. Сделав первый глоток, Марк внезапно замер, покосился в сторону и принялся перекатывать пиво во рту, словно пытался его разжевать. Лишь после продолжительной паузы он проглотил содержимое и предусмотрительно отодвинул бокал почти на вытянутую руку.

Странная дегустация мгновенно превратилась в повод для шуток в Сети. Пользователи вспомнили старую конспирологическую теорию о том, что основатель Facebook** на самом деле рептилоид, который безуспешно изображает человека. Комментаторы иронизировали, будто у миллиардера снова зависли драйверы, а его роботизированный мозг пытался определить, что именно ему предложили выпить — колу или кофе.

Особенно публику развеселила попытка предпринимателя буквально прожевать Guinness. Одни шутили, что при каждом стремлении вести себя естественно у него происходит программный сбой. Другие сравнили увиденное с провальным прослушиванием на роль обычного человека, которого никак не могут убедительно сыграть.

Дополнительную иронию ситуации придала связь Цукерберга с Ирландией. Ранее Life.ru писал, что в августе 2026 года предприниматель приобрёл замок Странкалли в графстве Уотерфорд — трёхэтажный неоготический особняк 1827 года постройки с поместьем площадью около 400 акров. По данным Balls.ie, недвижимость станет его базой для деловых поездок, а семья миллиардера уже пожертвовала по 50 тысяч евро трём местным клубам гэльских игр.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России. * Facebook принадлежит компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой в России