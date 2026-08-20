От Кремниевой долины к готике: Цукерберг с женой купили ирландский замок стоимостью до €30 млн

Марк Цукерберг вместе с супругой Присциллой Чан приобрёл готический замок Strancally в ирландском графстве Уотерфорд. Стоимость исторического поместья оценивается в €20–30 млн, хотя официальная сумма сделки не раскрывается. Об этом пишет Daily Mail.

Замок Strancally. Фото © X / JPCampbellBiz

Замок стоит на берегу реки Блэкуотер и окружён примерно 440 акрами земли — около 178 гектаров. Трёхэтажное здание возвели в первой половине XIX века, а предыдущие владельцы в течение двух десятилетий занимались его масштабной реставрацией.

Сделка прошла без публичного выставления объекта на рынок. В государственном реестре недвижимости Ирландии цена покупки пока также не появилась. Представитель Цукерберга подтвердил приобретение и сообщил, что семья намерена продолжить заботиться об историческом доме и проводить время в Ирландии.

Переезжать из США супруги при этом не планируют. Замок предполагается использовать во время визитов в страну, где находится европейская штаб-квартира компании Цукерберга.

Сам Strancally Castle построили в стиле готического возрождения. Над проектом работали архитекторы Джеймс и Джордж Ричард Пэйн, спроектировавшие ряд известных ирландских поместий.

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