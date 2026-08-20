От Кремниевой долины к готике: Цукерберг с женой купили ирландский замок стоимостью до €30 млн
Daily Mail: Марк Цукерберг купил готический замок XIX века в Ирландии
Присцилла Чан и Марк Цукерберг. Обложка © ТАСС / AP / Evan Agostini
Марк Цукерберг вместе с супругой Присциллой Чан приобрёл готический замок Strancally в ирландском графстве Уотерфорд. Стоимость исторического поместья оценивается в €20–30 млн, хотя официальная сумма сделки не раскрывается. Об этом пишет Daily Mail.
Замок Strancally. Фото © X / JPCampbellBiz
Замок стоит на берегу реки Блэкуотер и окружён примерно 440 акрами земли — около 178 гектаров. Трёхэтажное здание возвели в первой половине XIX века, а предыдущие владельцы в течение двух десятилетий занимались его масштабной реставрацией.
Сделка прошла без публичного выставления объекта на рынок. В государственном реестре недвижимости Ирландии цена покупки пока также не появилась. Представитель Цукерберга подтвердил приобретение и сообщил, что семья намерена продолжить заботиться об историческом доме и проводить время в Ирландии.
Переезжать из США супруги при этом не планируют. Замок предполагается использовать во время визитов в страну, где находится европейская штаб-квартира компании Цукерберга.
Сам Strancally Castle построили в стиле готического возрождения. Над проектом работали архитекторы Джеймс и Джордж Ричард Пэйн, спроектировавшие ряд известных ирландских поместий.
Недвижимость за рубежом есть и у российских знаменитостей. В июне Life.ru оценил портфель Дмитрия Нагиева более чем в 700 млн рублей. Самым дорогим объектом назвали апартаменты в пятизвёздочном отеле в Дубае стоимостью около 300 млн рублей
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.