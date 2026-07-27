Жить — здорово, платить налоги — не очень: У Малышевой образовался долг за особняк в США

У телеведущей Елены Малышевой образовалась задолженность по налогу на недвижимость за особняк в американском штате Нью-Джерси. По данным телеграм-канала Baza, сумма долга с учётом начисленных процентов достигла 22,3 тысячи долларов — около 1,8 миллиона рублей.

Как утверждает источник, Малышева не внесла два квартальных платежа за дом, расположенный в престижном пригороде Нью-Йорка — боро Алпайн. Если до 1 августа не будет оплачен следующий взнос, задолженность может вырасти ещё на 10,9 тысячи долларов и составить 33,1 тысячи долларов — примерно 2,7 миллиона рублей.

Речь идёт об особняке, который телеведущая вместе с супругом приобрела в 2016 году у застройщика Lapetos Real Estate Inc. Стоимость сделки составила 6,4 миллиона долларов. Дом находится в Алпайне, одном из наиболее дорогих пригородов Нью-Йорка, примерно в 24 километрах от центральной части Манхэттена.

По данным Baza, площадь здания составляет около 917 квадратных метров, а прилегающего участка — примерно 0,8 гектара. В особняке насчитывается 21 помещение, включая шесть спален и десять ванных комнат. Дом был построен в 2000 году и сочетает элементы колониальной архитектуры, классики и барокко.

В более ранних публикациях площадь особняка оценивалась более чем в тысячу квадратных метров. При этом данные о количестве комнат, стоимости покупки и годе приобретения совпадают: семья Малышевой купила недвижимость в 2016 году за 6,4 миллиона долларов.

По сведениям источника, налоговая оценка недвижимости практически не менялась с 2017 года и сейчас составляет около 5,02 миллиона долларов. При этом размер ежегодного налога постепенно увеличивался: в 2024 году он составлял около 41 тысячи долларов, а в 2026-м приблизился к 43 тысячам долларов.

Сведения о задолженности опубликованы со ссылкой на данные по недвижимости в США. При этом в сообщении не уточняется, по какой причине платежи не были внесены. Комментарий самой Елены Малышевой по поводу предполагаемого долга также не приводится.

О недвижимости телеведущей в Соединённых Штатах стало широко известно в 2020 году. Тогда сообщалось, что семья Малышевой владеет не только особняком в Нью-Джерси, но и квартирами на Манхэттене. Сам дом в Алпайне называли одной из наиболее дорогих сделок на местном рынке недвижимости в 2016 году.

Ранее Life.ru подробно рассказывал об американской недвижимости семьи Малышевой и её российских бизнес-активах. В материале также приводились данные об особняке за 6,4 миллиона долларов, его 21 комнате и другой недвижимости, связанной с родственниками телеведущей.