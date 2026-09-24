Тамагочи в 2026-м: Цукерберг представил карманного ИИ-друга

Марк Цукерберг представил Muse Charm — миниатюрный гаджет с искусственным интеллектом, напоминающий современную версию тамагочи. Новинку показали 23 сентября на ежегодной конференции Meta Connect 2026.

Цукерберг представил Muse Charm. Видео © Meta*

Устройство размером с брелок позволяет общаться с виртуальным помощником Muse без необходимости доставать смартфон. Достаточно приложить палец к специальному датчику, чтобы начать разговор. На небольшом дисплее отображается цифровой персонаж, а благодаря камере пользователь сможет показать нейросети окружающую обстановку.

Пока компания изготовила лишь несколько экспериментальных образцов. Цукерберг рассчитывает выпустить новинку к декабрьским праздникам, однако стоимость карманного ИИ-компаньона ещё не раскрыта.

Ранее Life.ru сообщал о разработке цифрового ИИ-двойника самого Марка Цукерберга, который сможет общаться с сотрудниками Meta* вместо него . Виртуального аватара создают для взаимодействия с персоналом в режиме реального времени. Проект стал частью стратегии компании по развитию персонального искусственного интеллекта.

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