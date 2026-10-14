НЛО, рептилоид, неудачная пластика: Кто такая Сьюзан Делл, затмившая Трампа в Белом доме

62-летняя Сьюзан Делл, супруга основателя компьютерной империи Dell, стала героиней мемов после появления в Овальном кабинете Белого дома. Пользователи соцсетей принялись высмеивать внешность женщины, сравнивая её с рептилоидом и инопланетянкой, пишет The Indian Express.

Видео © Х/arrowbombadil, TuiteroSismico, HeathLovelOZ, Robert08938405, 8llNDlzefqouDRH

На распространившихся в Сети кадрах Сьюзан стоит рядом с президентом США Дональдом Трампом в красном платье. Особое внимание комментаторов привлекли её широко раскрытые глаза и мимика. Некоторые пользователи начали сравнивать нынешние фотографии миллиардерши со старыми снимками и шутить о её предполагаемом преображении.

В обсуждениях вспомнили выражение Mar-a-Lago face — «лицо Мар-а-Лаго». Так в США иронично называют особую эстетику, популярную среди состоятельных женщин из окружения Трампа. Её характерными чертами считают заметно увеличенные губы, подчёркнутые скулы, густые ресницы, выраженный загар и яркий макияж. Название отсылает к резиденции американского президента во Флориде, где часто собираются его сторонники.

В соцсетях даже появились коллажи с фотографиями известных сторонниц республиканца до и после предполагаемых косметологических изменений. Сьюзан Делл пользователи записали в число представительниц этого тренда. При этом достоверных сведений о том, какие именно процедуры она могла делать, нет.

Однако героиня интернет-шуток — не случайная гостья Белого дома. Сьюзан замужем за миллиардером Майклом Деллом, основателем Dell Technologies, с 1989 года. Супруги воспитывают четверых детей и руководят собственным благотворительным фондом, созданным ещё в 1999-м. Сама женщина ранее занималась дизайном одежды и основала несколько модных брендов.

К Дональду Трампу супруги приехали 7 октября, чтобы рассказать о реализации масштабной благотворительной инициативы. Ещё в декабре 2025 года они пообещали выделить 6,25 миллиарда долларов на инвестиционные счета для 25 миллионов американских детей — по 250 долларов каждому. Программа Trump Accounts предполагает создание долгосрочных накоплений, которые семьи смогут дополнительно пополнять самостоятельно.

Во время встречи Майкл Делл рассказал, что деньги уже поступили на счета десяти миллионов детей, а оставшуюся часть обязательств семья планировала выполнить до конца недели. Сьюзан также выступила перед журналистами и поделилась историями семей, благодаривших супругов за финансовую поддержку. Трамп высоко оценил её речь и даже в шутку предложил попробовать себя в политике.

Кстати, основатель Dell Майкл Делл вошёл в десятку богатейших людей планеты. В сентябре 2026 года американские миллиардеры впервые заняли все десять верхних строчек рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Последним представителем другой страны оставался француз Бернар Арно, однако владелец империи Louis Vuitton опустился на 11-е место. Его позицию занял инвестор Уоррен Баффет. В числе лидеров также оказались Илон Маск, Джефф Безос, Ларри Пейдж и Сергей Брин. Доминирование предпринимателей из США аналитики объяснили прежде всего стремительным ростом стоимости технологических компаний.