Американцы впервые заняли весь топ-10 богатейших людей мира, вытеснив владельца Louis Vuitton

Впервые за всю историю Bloomberg Billionaires Index первые десять мест рейтинга богатейших людей мира заняли американцы. Последним представителем другой страны в десятке оставался француз Бернар Арно, однако 10 сентября владелец империи LVMH опустился на 11-ю строчку.

Место Арно в топ-10 занял 96-летний американский инвестор Уоррен Баффет. Состояние французского миллиардера Bloomberg оценил примерно в $143 млрд.

Лидером рейтинга остаётся Илон Маск с состоянием почти $919 млрд. В верхней части списка также находятся основатель Google Ларри Пейдж, создатель Amazon Джефф Безос, сооснователь Google Сергей Брин и основатель Dell Майкл Делл.

Места с шестого по девятое занимают глава корпорации Meta* Марк Цукерберг ($229 млрд), сооснователь Oracle Ларри Эллисон ($208 млрд), гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг ($181 млрд) и бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер ($172 млрд).

Доминирование американцев Bloomberg связывает прежде всего со стремительным ростом состояния технологических миллиардеров. При этом позиции Арно ослабли на фоне трудностей европейской индустрии предметов роскоши и динамики акций LVMH.

Bloomberg Billionaires Index запустили в 2012 году. Рейтинг ежедневно отслеживает состояние 500 богатейших людей мира и пересчитывается с учётом изменений стоимости принадлежащих им активов. Таким образом, полностью американская первая десятка сформировалась впервые за 14-летнюю историю индекса.

Ранее Bloomberg подсчитал потери богатейших россиян с начала года. Их активы сократились почти на 20 миллиардов долларов.

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