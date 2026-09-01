Минус $19,8 млрд: Bloomberg подсчитал потери богатейших россиян с начала года

Совокупное состояние самых богатых россиян с начала 2026 года уменьшилось на $19,77 млрд. Такие данные приводит Bloomberg в своём индексе миллиардеров, который в том числе учитывает стоимость акций компаний.

Самое заметное сокращение капитала среди российских участников рейтинга зафиксировано у Михаила Прохорова. Его состояние уменьшилось на $6,45 млрд и оценивается теперь в $10,1 млрд. Павел Дуров* также оказался среди тех, чьи капиталы снизились: минус $2,56 млрд, до $11,8 млрд.

Положительную динамику также показали активы Геннадия Тимченко (+$853 млн, до $15,1 млрд), Леонида Михельсона (+$460 млн, до $24,1 млрд), Дмитрия Рыболовлева (+$319 млн, до $10,1 млрд) и Искандера Махмудова (+$198 млн, до $8,07 млрд). Bloomberg формирует свой индекс с марта 2012 года. В него входят данные о 500 самых состоятельных людях мира.

Ранее Россия поднялась на четвёртое место в мировом рейтинге по количеству миллиардеров. По итогам 2025 года в стране насчитывался 151 человек с состоянием от $1 млрд, что на 18% больше показателя годом ранее. Среди них — изменения валютных курсов и процентных ставок, а также рост выручки от сырьевых товаров, за исключением нефти.

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