Российские миллионеры начали гействовать* ради поездок по миру и счетам в европейских банках

Российские миллионеры нашли способ получать греческий вид на жительство с большими скидками. Для этого они заключают фиктивные однополые* браки. Такая схема позволяет им путешествовать по миру и открывать счета в европейских банках, обходя ограничения.

Схема выглядит так: один россиянин покупает квартиру в Греции, второй вступает с ним в фиктивный однополый брак, после чего пара оформляет ВНЖ. Каждый участник тратит 125 тысяч евро вместо стандартных 250. Важное условие — хотя бы у одного из «супругов» должно быть второе гражданство, так как с 2022 года Греция не выдаёт «золотые визы» россиянам без него.

Местные нотариусы регистрируют договор о сожительстве без справки о том, что человек не состоит в браке в России. Таким образом, настоящие супруги могут оставаться в России, а в Греции фиктивные партнёры получают ВНЖ и возможность свободно передвигаться по Шенгену, сообщает Baza.

Ранее появилась информация, что в Евросоюзе рассматривают возможность пересмотра ранее выданных шенгенских виз и видов на жительство для россиян. Подобные обсуждения ведутся с весны, однако государства-члены ЕС до сих пор не пришли к единому мнению по этому вопросу. Параллельно обсуждаются ограничения для российских дипломатов в Брюсселе.