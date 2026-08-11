«Никуда не едем!» «Весёлый молочник» в своём неповторимом стиле отпраздновал сохранение ВНЖ семьи

Семья фермера Джастаса Уолкера, известного как «Весёлый молочник», останется в России. Этой радостной новостью он поделился в своём телеграм-канале.

Семья Джастаса Уолкера остаётся в России. Видео © Telegram / Джастас Уолкер

Уолкер записал видео на ферме в Алтайском крае и в свойственной ему эмоциональной манере объявил, что поездка в аэропорт отменяется.

«Мы никуда не едем! Не едем в Новосибирск, не едем в аэропорт и никуда не собираемся улетать или уезжать», — объявил фермер.

По его словам, миграционная проблема, о которой он рассказал подписчикам несколькими днями ранее, разрешилась в пользу семьи. Теперь Джастас, его жена Ребекка и дочери остаются дома — на «Ферме мечты» в Солонешенском районе.

Напомним, ранее Уолкер сообщил, что его супруге и детям может грозить аннулирование вида на жительство и выдворение из страны. После визита в миграционное управление выяснилось, что оснований для таких мер нет, а тревога возникла из-за недоразумения. Поводом для разбирательства стал пропуск срока ежегодного уведомления о проживании по ВНЖ. Семья допустила нарушение во время поездки в США в 2025 году, после чего оплатила штраф. Теперь жена и дочери фермера намерены подать документы на российское гражданство. Сам Уолкер получил паспорт РФ в 2022 году.