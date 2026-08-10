«Весёлый молочник» едет разбираться: Уолкера вызвали в миграционную службу

Американский фермер с российским гражданством Джастас Уолкер отправился с семьёй из Алтайского края в Барнаул после приглашения в миграционную службу. По его словам, там должны разобраться в ситуации с документами его родственников.

«Сейчас мы буквально сели в машину и едем в Барнаул с женой. Думаю, часа в четыре все решится», — рассказал Уолкер РИА «Новости».

Фермер ранее сообщил в соцсети «ВКонтакте», что его семью предупредили о возможном выдворении. Однако, по данным источника РИА «Новости», такого решения нет — Уолкера лишь пригласили в миграционную службу для выяснения обстоятельств.

Сам Уолкер имеет российский паспорт, а его жена и дети — вид на жительство. По словам фермера, после публикации видео ситуация получила развитие, и семью вызвали в Барнаул, чтобы выяснить причины возникших вопросов.

При этом официального письма из миграционной службы Уолкер не получал. По его словам, с ним связывались только по телефону.

Семья фермера живёт в Алтайском крае около десяти лет. Его хозяйство расположено в Солонешенском районе, более чем в 300 километрах от Барнаула.

Напомним, американец Джастас Уолкер, известный как «Весёлый молочник», в 12 лет переехал с семьёй в Сибирь, а спустя несколько лет решил остаться в России. Сейчас он вместе с женой и тремя дочерьми живёт на Алтае, где ведёт фермерское хозяйство и производит сыры вдали от цивилизации.