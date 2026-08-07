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Регион
7 августа, 15:52

Семью фермера Джастаса Уокера проверяют из-за миграционных документов

Джастас Уокер с супругой. Обложка © VK / Джастас Уолкер

Джастас Уокер с супругой. Обложка © VK / Джастас Уолкер

Супруга и дети фермера Джастаса Уокера, известного как «весёлый фермер», могли нарушить миграционное законодательство России. Сам Уокер уже является гражданином России, тогда как его жена и дети сохраняют только паспорта США и проживают в стране на основании вида на жительство.

В начале августа семья должна была подтвердить своё пребывание в миграционной службе, однако этого не произошло. Канал также пишет, что супруга фермера уезжала в Красноярский край и не уведомила об этом ведомство. Кроме того, в 2021 году семья закрыла индивидуальное предприятие после того, как истёк срок действия документов, подтверждающих право на проживание в России, пишет Telegram-канал Baza.

10 августа супругов ждут в миграционной службе для дачи объяснений. После этого им планируют предоставить время для урегулирования вопросов с документами. Официальных комментариев государственных органов по этой ситуации пока не поступало.

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Напомним, американский фермер Джастас Уокер, известный по мему о моцарелле, сообщил, что ему и его семье могут аннулировать вид на жительство в России, и он планирует 10 августа обратиться в миграционный центр для выяснения причин. О возможных проблемах ему сообщили по телефону, официального решения он не видел.

Больше новостей о законах, миграционных правилах и правоприменении — в разделе «Право» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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