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7 августа, 12:03

«Весёлый фермер» Джастас Уокер может лишиться ВНЖ после десятилетий жизни в России

Джастас Уокер заявил, что ему и семье могут аннулировать ВНЖ в России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Американский фермер Джастас Уокер, известный россиянам по мему про «итальянскую моцареллу», заявил, что ему и его семье могут аннулировать вид на жительство в России. Пока официального решения мужчина не видел — о возможных проблемах с документами ему сообщили по телефону.

По словам Уокера, которые приводит издание «База», в понедельник, 10 августа, он собирается обратиться в миграционный центр, чтобы выяснить причины возможного аннулирования ВНЖ и понять, сможет ли обжаловать такое решение.

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Новость застала семью в непростой момент. Незадолго до этого Уокеры вложили накопления в развитие своего хозяйства на Алтае. Фермер утверждает, что, если семье всё-таки придётся уехать из России, только на организацию отъезда потребуется около 900 тысяч рублей.

Джастас Уокер приехал в Россию вместе с родителями ещё ребёнком в 1994 году. После возвращения семьи в США он вновь перебрался в Россию уже самостоятельно. Фермерством занимался сначала в Красноярском крае, а в 2016 году вместе с семьёй обосновался на Алтае, где построил хозяйство и занялся разведением животных и производством сыра.

Широкую известность Уокер получил после телесюжета 2014 года об импортозамещении. Его заразительный смех и фраза о том, что «не будет этой вашей итальянской моцареллы», разошлись по соцсетям и превратили американского фермера в героя мемов. Сам Уокер позднее рассказывал, что его позицию тогда вырвали из контекста: санкции он не поддерживал.

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Сейчас фермер подчёркивает, что окончательной информации о своём миграционном статусе ещё не получил. Что именно произошло с документами семьи и действительно ли ВНЖ будет аннулирован, должно проясниться после обращения Уокера в миграционные органы 10 августа.

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Марина Фещенко
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