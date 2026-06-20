Новые законы для мигрантов 2026: повышение пошлины за гражданство, ВНЖ и другие изменения Оглавление Что случилось — коротко о поправках Таблица новых пошлин: что и насколько подорожало Пошлина за приём в гражданство РФ Пошлина за ВНЖ и РВП Пошлина за патент и разрешение на работу Другие важные изменения для мигрантов в 2026-м Экзамен по русскому языку — новые требования Медосмотр — что изменилось Усиление контроля за пребыванием и трудоустройством Как не ошибиться при оплате и оформлении — чек-лист FAQ — короткие ответы на главные вопросы Правда ли, что пошлину за гражданство повысили в несколько раз? Я уже подал заявление, но не оплатил — платить по-старому или по-новому? Какие ещё расходы вырастут из-за этих поправок? Могут ли депортировать за неуплату повышенной пошлины? Когда точно вступают в силу новые тарифы? Заключение На сколько подорожали гражданство РФ, ВНЖ и патенты в 2026 году. Новые пошлины для мигрантов, таблица «было — стало», другие изменения в миграционном законодательстве. Что нужно знать иностранцам. 19 июня, 22:15 В 2026 году мигрантов в России ждут новые правила и цены на процедуру легализации. Обложка ©

Правительство повысило госпошлины за приём в гражданство, выдачу ВНЖ и другие миграционные услуги. Собрали для вас все новые суммы в одной таблице и разобрали сопутствующие изменения: что теперь нужно знать мигрантам, чтобы не потерять деньги и статус.

Что случилось — коротко о поправках

10 июня 2026 года во втором и третьем чтениях депутатами Государственной думы РФ был принят законопроект, вносящий поправки в Налоговый кодекс, которые кратно повышают ряд пошлин для мигрантов. Изначально предполагалось, что этот нормативный акт вступит в силу ещё 1 июля, но в итоге это случится чуть позже — спустя месяц после его официального опубликования.

Закон инициирован Правительством РФ и направлен на повышение эффективности пополнения федерального бюджета за счёт увеличения действующих «государственных пошлин за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации, и изменения отдельных положений законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, затрагивающих вопросы в сфере миграции».

Таблица новых пошлин: что и насколько подорожало

Повышение пошлин для мигрантов в 2026 году. Фото © Life.ru

Пошлина за приём в гражданство РФ

Одним из самых крупных повышений стало увеличение пошлины за приём и выход из гражданства РФ — с 4200 до 50 000 рублей. Выросла плата за эту госуслугу сразу в 12 раз.

Но важно знать, что не всем нужно её оплачивать. От уплаты пошлины за приём и выход из гражданства освобождены:

бывшие граждане СССР;

участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, совместно переселившихся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию;

иностранцы, заключившие контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах РФ в период СВО, и члены их семей, в том числе в случае гибели (смерти) этих иностранных граждан и лиц без гражданства.

Пошлина за ВНЖ и РВП

Госпошлина за выдачу вида на жительство тоже заметно выросла, аж в пять раз, с 6000 до 30 000 рублей. За выдачу разрешения на временное проживание теперь нужно заплатить в восемь раз больше — 15 000 рублей вместо 1920 рублей. К тому же принятый нормативный акт ввёл плату за процедуры, которые ранее были бесплатными. Так, за замену ВНЖ при утере или порче пошлина составит 6000 рублей, а за дубликат при утере, порче или хищении РВП — 5000 рублей.

От уплаты госпошлин за выдачу разрешения на временное проживание или вида на жительство также освобождены некоторые категории, а именно иностранные граждане и лица без гражданства, которых в соответствии с указом президента РФ признали представляющими интерес для России, а также члены их семей.

Пошлина за патент и разрешение на работу

Пошлины за патент в законе нет, так как право на работу по патенту подтверждается уплатой фиксированного авансового платежа по НДФЛ. А вот разрешение на работу для иностранца тоже подорожало — теперь оно стоит 5000 рублей вместо 4200 рублей. Выросла стоимость не слишком, особенно в сравнении с другими пошлинами, всего на 800 рублей.

Другие важные изменения для мигрантов в 2026-м

Но рост пошлин с июля 2026 года не единственное серьёзное изменение для мигрантов, введённое за последнее время.

Экзамен по русскому языку — новые требования

Как мигрантам подать заявление на получение патента. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

С начала этого года экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства для иностранных граждан проводятся только с использованием компьютерных и дистанционных технологий, а используемые контрольно-измерительные материалы обновляются как минимум один раз в месяц.

Также были внесены изменения в экзамен по русскому языку, в частности, раздел «Аудирование» пополнился рядом новых вопросов, а также была включена профессиональная лексика — мигрант должен понимать не только бытовые фразы, но и термины, связанные с его будущей работой. Помимо того, расширили блок ситуационных задач — теперь экзаменуемому требуется не просто выбрать правильный вариант, а показать, что он понимает ту или иную жизненную и рабочую ситуацию.

Медосмотр — что изменилось

Также с 1 сентября 2026 года вступает в силу подписанный на днях Владимиром Путиным закон, ужесточающий правила обязательного медицинского освидетельствования для мигрантов. Он сокращает срок прохождения медосмотра для иностранцев с 90 до 30 дней с момента въезда в страну. Для тех, кто планирует находиться в России более 90 дней, новый закон ввёл дополнительное правило — прохождение ежегодного повторного медосвидетельствования.

За уклонение от прохождения медосмотра или отказ от него в установленные сроки предусмотрен штраф от 25 000 до 50 000 рублей. Также мигранта по решению суда могут и вовсе принудительно выдворить из страны.

Усиление контроля за пребыванием и трудоустройством

Помимо всего прочего, с 1 марта 2026 года в силу вступили поправки, которые усилили контроль за мигрантами, а именно за их регистрацией и трудоустройством, путём:

расширения цифрового обмена данными между государственными структурами;

более быстрого выявления фиктивной регистрации;

упрощённой проверки фактического проживания;

усиленного контроля трудовой занятости;

увеличения количества автоматических проверок.

В случае обнаружения каких-то нарушений мигрант может оказаться в списке контролируемых лиц до урегулирования ситуации или выезда, что чревато некоторыми серьёзными ограничениями, такими как невозможность легально работать, дополнительные проверки, риск принудительного выдворения, отказ в оформлении документов.

Как не ошибиться при оплате и оформлении — чек-лист

Как в 2026 году мигранты сдают экзамен по русскому языку. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Если вопрос уплаты пошлин, о которых мы сегодня говорим, для вас актуален, рекомендуем прислушаться к следующим советам:

Для начала обратите внимание на дату подачи заявления: если вы обращаетесь за предоставлением услуги до вступления закона в силу, пошлина уплачивается по старым тарифам. То есть ещё примерно месяц у вас есть, чтобы значительно сэкономить.

Проверьте, нет ли у вас права на льготу: некоторые категории мигрантов освобождены от уплаты пошлин, а какие именно — читайте выше.

Оплачивайте госпошлину через МФЦ или «Госуслуги»: не надо стоять в очереди и брать справку об оплате.

Сохраняйте все чеки и подтверждения оплаты: они могут понадобиться при дальнейших взаимодействиях с миграционными службами.

FAQ — короткие ответы на главные вопросы

Правда ли, что пошлину за гражданство повысили в несколько раз?

Да, пошлина за приём в гражданство увеличилась в 12 раз — с 4200 до 50 000 рублей.

Я уже подал заявление, но не оплатил — платить по-старому или по-новому?

Если заявление подано до вступления закона в силу, пошлина уплачивается по старым тарифам.

Какие ещё расходы вырастут из-за этих поправок?

Помимо повышения пошлин за гражданство, РВП, ВНЖ и другие услуги, выросли расходы на приглашение на въезд, визы, разрешение на привлечение иностранных работников.

Могут ли депортировать за неуплату повышенной пошлины?

Депортация непосредственно за неуплату не предусмотрена, однако если вы пошлину не оплатите, то и документ нужный не получите, а значит, права на пребывание в РФ (например, ВНЖ, РВП) у вас не будет, что является уже нарушением миграционного режима. В этом случае суд может назначить наказание в виде выдворения.

Когда точно вступают в силу новые тарифы?

Закон о повышении госпошлин для мигрантов, принятый Госдумой 10 июня 2026 года, вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Заключение

Государство продолжает ужесточать миграционную политику, делая легализацию более дорогой и отрегулированной. Чтобы избежать проблем, нужно внимательно следить за изменениями и строго соблюдать процедуры.

Авторы Андрей Ананьев