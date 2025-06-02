История Джастаса Уолкера: Как американец всё бросил и стал отшельником в России

Возможно, вы знаете о смешливом интернет-персонаже по прозвищу Весёлый Молочник. В 2014 году он жизнерадостно сказал россиянам: «Не будет вашего итальянского сыра!» И заразительно рассмеялся. Это Джастас Уолкер, он родился в религиозной семье в США, жил вдали от цивилизации и нашёл своё призвание в относительно глухих местах Сибири. Рассказываем всё, что о нём известно.

Джастас Уолкер: ранние годы

Джастас Уолкер вырос в христианской семье. Фото © VK / Джастас Уолкер

Джастас Уолкер родился в городе Окли в Канзасе в многодетной семье религиозных протестантов. Через некоторое время его родители переехали в штат Айдахо. Там семья жила почти в полном отрыве от цивилизации: в лесной глуши, где приходилось отпугивать ружьём медведей. Возможно, родители считали, что взаимодействие со сверстниками помешает их детям вырасти достойными христианами. А вообще Уолкеры-старшие были больше похожи в этом на наших староверов, нежели на американских городских евангелистов. Сами посудите: отцу Джастаса буквально приснился сон с видением, в котором были точные координаты места. Оказалось, что это село Осиновый Мыс в Сибири. Уолкер-старший решил, что Господь послал ему знак, и поехал туда проповедовать.

Что семья Уолкеров делала в России

Семья Уолкеров в России вела чуть более социальный образ жизни. Фото © VK / Джастас Уолкер

Что семья Уолкеров делала в России? Грубо говоря, семья Уолкеров пыталась сделать так, чтобы хотя бы несколько православных людей уверовали в протестантство. Именно в этом заключается цель протестантских миссионеров. Ведь ни для кого не секрет, что, несмотря на внешнее дружелюбие, три ветви христианства до сих пор считают друг друга неканоничными. Мы с вами знаем, что именно православие — наиболее близкая к оригинальному христианству ветвь Церкви. Но для католиков и протестантов это неочевидно. Кстати, о последних — в Богучанском районе Красноярского края, где и находится село Осиновый Мыс, их исторически больше, чем представителей римской ветви веры во Христа. Говорят, католических специалистов ещё во времена Российской империи тут не жаловали: предпочитали лютеран, потому что у тех было меньше миссионерских амбиций.

Уолкеры появились в этой маленькой деревушке на берегу реки Чуны в 1994 году. Джастасу тогда было 12 лет, так как родился он в 1982-м. Языка мальчик не знал, но главным речевым оборотам его научили односельчане. И кстати, кажется, усилия американских протестантов дали свои плоды. Ближайший православный храм находится в Богучанах, а вот в Осиновом Мысу и соседней деревне Чунояр есть протестантские церкви. В Чунояре — баптистский храм, а в Осиновом Мысу прочно обосновались пятидесятники.

Как американец отказался уезжать домой

Неясно, насколько успешной была миссионерская деятельность Уолкеров. Фото © VK / Джастас Уолкер

В 2000 году большинство жителей Осинового Мыса, видимо, всё же стали протестантами, и Уолкеры решили покинуть Россию. Все, кроме одного. Джастас отказался возвращаться в Айдахо: он обожал Россию. Американец переехал в Красноярск. Организовывал там концерты, завёл свою студию звукозаписи, потом продавал палёные айфоны. Но жизнь в большом городе была ему не по душе, ведь он вырос в лесу.

Почему Уолкер променял Красноярск на лесопилку

В большом городе Джастасу Уолкеру не понравилось. Фото © VK / Джастас Уолкер

Джастас Уолкер продержался в Красноярске четыре года. В 2004-м он вернулся в Осиновый Мыс и сделал там пилораму. В посёлке проживало более 1000 человек, поэтому работы было много, а бизнес процветал. А в 2007 году американец встретил тут свою жену, тоже американку. Ребекка приехала в Осиновый Мыс помогать настоятелю протестантской церкви в посёлке и работала в детском доме. Пара поженилась, а уже в следующем году от пилорамы пришлось отказаться.

Как Джастас Уолкер выбрал натуральное хозяйство

В 2008 году произошёл мировой экономический кризис. Фото © VK / Джастас Уолкер

В 2008 году в США сложилась непростая ситуация. Как известно, очень малое количество американцев может позволить себе приобрести жильё, так как это действительно очень дорого. Ипотека — это выход из положения, но как раз около 2007 года большинство американцев настолько обнищали, что просто не смогли её выплачивать. В результате цены на дома упали, а вместе с ними — вся экономика. Скоро это явление докатилось и до России. Пилорама Уолкера стала терпеть убытки, её пришлось закрыть.

Но супруги не растерялись. В 2008 -м у них уже было собственное фермерское хозяйство, хоть и небольшое. А в 2010-м они переехали в соседнее село Такучет. Там с хозяйством не сложилось: Джастаса замучила астма. Поэтому всей семьёй Уолкеры-младшие переехали на Алтай. Когда Джастас и Ребекка поселились там, в 2016 году, им приходилось жить в юртах, ведь они приобрели абсолютно голый участок земли, там не было ни построек, ни коммуникаций. Впрочем, вскоре супруги отстроились. Они производят в своём хозяйстве все виды сыров, а общаются только с тремя семьями, что помогают им по хозяйству, да с поставщиками, которые приезжают забирать молочную продукцию для продажи в соседних городах, например в Бийске. Ну и ещё волонтёры, которые работают у американца на полях за подробный бизнес-план для их собственного дела.