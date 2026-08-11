Без интернета, но с итальянским сыром: «Весёлый молочник» Уолкер откроет турбазу на Алтае

Американский фермер Джастас Уолкер намерен открыть в Алтайском крае туристическую базу после получения его семьёй российского гражданства. Запустить проект он рассчитывает в 2027 году. Об этом «весёлый молочник» рассказал в интервью.

Объект семья строила несколько лет и завершила основные работы в 2026-м. Концепция предполагает отдых вдали от интернета и привычной городской суеты: гости смогут проводить время на природе, гулять по лесу, пробовать местные продукты и при желании участвовать в хозяйственных работах.

«Наша идея в том, чтобы люди могли приехать и отключиться от связи, интернета, побыть на природе, продегустировать продукцию местную», — рассказал фермер ТАСС.

Уолкер впервые приехал в Россию ещё ребёнком в начале 1990-х. После возвращения семьи в США он вскоре снова перебрался в РФ, а в 2016 году вместе с супругой Ребеккой приобрёл участок на Алтае.

Широкую известность американец получил после телевизионного сюжета, где запомнился зрителям заразительным смехом и фразой об исчезновении «итальянского сыра».

Ранее в понедельник Уолкер заявил, что его семье разрешили остаться в России. Фермер с близкими живёт в Алтайском крае около десяти лет, при этом его жена и дети имеют вид на жительство и должны уведомлять миграционные органы о намерении продолжить проживание в стране. 7 августа Уолкер опубликовал видео, в котором рассказал, что ему якобы сообщили о возможном выдворении семьи из России. Позднее выяснилось, что такого решения не принималось: «весёлого молочника» лишь вызвали в миграционную службу для дачи пояснений.