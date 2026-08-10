«Распаковываем чемоданы»: «Весёлый молочник» Уолкер остаётся с семьёй в России

Семью фермера Джастаса Уолкера, известного по мему «Весёлый молочник», не будут выдворять из России. После визита в миграционную службу ему сообщили, что оснований для такой меры нет, рассказал сам аграрий.

По словам фермера, прежние опасения оказались следствием недопонимания. Теперь семья возвращается домой и отказывается от приготовлений к отъезду.

«На сегодняшний день мы возвращаемся домой... Вот, домой едем, всё нормально. Распаковываем чемоданы, дальше живём», — рассказал Уокер RT.

Сам Уолкер много лет живёт в России и занимается сельским хозяйством на Алтае. Широкую известность он получил после телевизионного сюжета 2014 года, в котором его заразительный смех превратился в интернет-мем.

Ранее СМИ писали, что супруга и дети фермера Джастаса Уолкера, известного как «весёлый фермер», могли нарушить миграционное законодательство. Сам Уолкер уже гражданин России, а его семья живёт по виду на жительство с американскими паспортами. В начале августа им требовалось подтвердить своё пребывание в миграционной службе, но этого не произошло. Кроме того, супруга уезжала в Красноярский край, не уведомив ведомство, а ещё в 2021 году семья закрыла ИП после истечения срока документов на проживание.