7 растений-мужегонов: какие цветы нельзя держать в спальне по народным поверьям

Казалось бы, что плохого вам может сделать обычный цветок на подоконнике? Удивитесь, но многие отказываются держать дома некоторые растения, потому что верят в их способность отгонять мужчин и разрушать отношения. Даже самый красивый цветок рискует оказаться нежеланным гостем, если за ним закрепилась слава мужегона. Что это за растения и где их нельзя ставить по народным поверьям? Сейчас расскажет Life.ru.

Какое растение питается силами вашего мужчины?

Почему плющ называют мужегоном: народные приметы о растении, которое способно выжить мужчину из дома. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Firn

Плющ может превратить комнату в маленький сад, но в поверьях о семейной жизни его красота и есть корень семейных несчастий. Считается, что эта лиана вытесняет мужчину из дома и оставляет хозяйку в одиночестве. Причём пышные побеги здесь не повод для радости. По одной из версий приметы, чем сильнее разрастается плющ, тем выше риск, что супруг уйдёт. Также внимание нужно обращать на оттенок листвы. Считается, что тёмные листья обладают тяжёлой энергетикой и способны отнимать силы у мужчин.

Кто заставляет мужей гулять?

Сциндапсус в спальне: почему эту лиану прозвали «гулящим мужем» и приписывают ей способность разрушать брак? Фото © Shutterstock / FOTODOM / CoinUp

Второе растение-мужегон — это сциндапсус, известный в народе как «гулящий муж». Сциндапсусу приписывают способность нарушать гармонию в отношениях и оставлять женщину без спутника. Поэтому его появление в спальне в приметах связывают с риском разлада, даже если прежде супруги хорошо ладили. В пересказах поверий встречается и объяснение через расположение листьев на побеге. Их обособленность воспринимают как символ одиночества, а затем переносят этот образ на судьбу хозяйки.

Какое растение нельзя ставить в спальне?

Можно ли держать монстеру в спальне: почему народные поверья связывают это растение с разладом в семье? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sozina Kseniia

Согласитесь, крупные резные листья монстеры могут украсить любое помещение. Однако в народном представлении это тропическое растение способно принести в семью разлад. Более того, монстеру называют энергетическим вампиром, из-за которого мужчине становится неуютно и хочется держаться подальше от комнаты.

Растение с двойной репутацией

Хойя, или восковой плющ: почему этот цветок считают мужегоном и не советуют ставить в спальне супругов? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andriana Syvanych

Плотные блестящие листья и соцветия из маленьких звёздочек делают хойю очень нарядной. Но прозвище «восковой плющ» связывает её с целой компанией растений, которым не доверяют семейное счастье. Особенно мрачные поверья окружают хойю мясистую. Ей приписывают способность выживать мужчин из дома, а иногда называют даже вдовьим цветком. В этой версии приметы длинные побеги становятся недобрым знаком для брака. Чем дальше тянется лиана, тем сильнее опасаются разлуки. Поэтому хойю и включают в списки цветов, которые не советуют держать в спальне.

Но у неё есть и противоположная репутация. В других толкованиях восковой плющ помогает влюблённым сохранять тепло и взаимопонимание. Особенно романтичным растением считают хойю Керри с листьями в форме сердечек. Получается, один и тот же род растений в разных поверьях может и разлучать, и покровительствовать любви.

Что за комнатная берёзка?

Циссус, или комнатная берёзка: какие приметы связывают с растением и почему его называют цветком-разлучником? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elzloy

Циссус, или комнатная берёзка, выглядит выглядит безобидно, поэтому в дурную репутацию этого растения особенно трудно поверить. Однако циссус тоже относят к мужегонам. В народных толкованиях он провоцирует раздражение, частые размолвки и постепенно разрушает отношения между супругами. Вьющимся побегам приписывают способность вытягивать мужскую силу. Отсюда знакомый для таких поверий сюжет. Пока растение крепнет и занимает всё больше пространства, мужчине становится всё менее комфортно дома. Циссус воспринимают как разлучника, который действует через накопившиеся ссоры. За обычным названием «берёзка» скрывается та же тревожная репутация, что и у более экзотических лиан.

И сюда тёща добралась

Тёщин язык в спальне: почему сансевиерию считают цветком-мужегоном и связывают с семейными ссорами? Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Сансевиерию, или, как её называют в народе, тёщин язык, связывают со сплетнями, колкими замечаниями и ссорами из-за бытовых мелочей. Молодой паре такое соседство, по примете, сулит лишние поводы для недовольства друг другом. Именно поэтому растение не стоит держать в спальне. По поверьям, тёщин язык мешает сохранять спокойствие и портит отношения. При этом у сансевиерии есть и добрая слава. Например, ей приписывают способность защищать от сглаза и отводить негатив. Но мы-то с вами знаем, что и тёщи защищают свой дом...

С каким растением связаны приметы про одинокую хозяйку?

Кактус в спальне: почему, по народным поверьям, колючее растение мешает любви и отпугивает женихов? Фото © Magnific

Маленький кактус кажется слишком безобидным, чтобы вмешиваться в чью-то личную жизнь. Однако в поверьях его колючки умеют отпугивать не только незваных гостей. Считается, что они отталкивают потенциальных женихов, а хозяйку делают неприступной. Чем больше таких растений на подоконнике, тем крепче за квартирой закрепляется образ территории одиночества.

Для уже сложившейся пары у приметы другой сюжет. Кактусу приписывают способность делать отношения напряжёнными, провоцировать резкие слова и взаимные обиды. Поэтому его не советуют размещать рядом с супружеской кроватью. Любопытно, что те же колючки в других толкованиях служат оберегом от дурного глаза и недоброжелателей. А вы как думаете?

Слышали такие приметы от родных? Расскажите, какие из этих растений живут у вас на подоконнике. Кстати, с домашними поверьями связаны не только цветы. Life.ru уже рассказывал, что, по приметам, притягивает в дом удачу, а что сулит неприятности.