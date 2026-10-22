«Морозко», «Чудо-Юдо» или «Сказка о потерянном времени»: что посмотреть с детьми на осенних каникулах

Выбрать фильм для семейного похода в кино бывает сложнее, чем договориться о размере попкорна. Родителям хочется увидеть новую версию любимой сказки, ребёнку нужны приключения, а просидеть почти два часа в кресле готов не каждый. 22 октября 2026 года в российский прокат выходят сразу три сказочные премьеры. Life.ru рассказывает, чем они отличаются и на что обратить внимание перед покупкой билетов.

Три детские премьеры осени 2026: что посмотреть с ребёнком

Семейные фильмы на осенние каникулы 2026: сравниваем сюжеты, актёров, длительность и возрастную маркировку. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Недавно Life.ru рассказал о съёмках новой экранизации «Морозко». А ещё одной сказочной премьерой станет «Чудо-Юдо». Главный герой служит лесной волшебнице и умеет превращаться в любое живое существо, хотя сам не знает, кто он и откуда появился. Ему поручают сопровождать юную Отраду, дочь могущественных магов, в путешествии по миру людей. Вот только вскоре защищать спутницу ему захочется уже по собственной воле. В этой истории найдётся место и волшебным превращениям, и поискам себя, и любви.

А в новой «Сказке о потерянном времени» колдовство вмешается в жизнь обычных школьников. Петя, Маруся и Вася тратят часы на безделье, чем и пользуются трое старых волшебников. С помощью магического гаджета они похищают время ребят, но всё идёт наперекосяк. Школьники становятся стариками, а сами злодеи превращаются в детей. Теперь героям нужно снять заклятие до захода солнца и вернуть своё детство.

У всех трёх картин маркировка 6+, но какую выбрать для семейного похода в кино? Давайте подробнее разберём каждый фильм, узнаем, когда он выйдет, кто сыграет главные роли и как создатели обыграли сказочные сюжеты. Поехали!

Фильм «Морозко» 2026: дата выхода, актёры и сюжет

«Морозко» 2026 года: дата выхода новой экранизации, актёры, сюжет и отличия от советской киносказки. Фото © Кадр из фильма «Морозко», режиссеёр Эдуард Бордуков, сценаристы Марина Елатомцева, Эллада Карибова, Карен Арутюнов и др.

Выход нового «Морозко» в российский прокат запланирован на 22 октября 2026 года. Семейное фэнтези снял режиссёр Эдуард Бордуков. Продолжительность картины составляет 98 минут, а возрастная маркировка — 6+.

Морозко сыграл Кирилл Зайцев, а в образе злой ведьмы появится Елизавета Боярская. Роли Насти и Марфы достались Марии Канунниковой и Виктории Сериковой. Также в фильме снялись Вадим Соснин, Артём Быстров, Светлана Колпакова и Валентина Мазунина.

Знакомую сказку заметно переосмыслили. Настя и Марфа теперь дружат и вместе пытаются справиться с магией, из-за которой в их деревне не наступает зима. Ребёнка могут заинтересовать приключения двух сестёр и волшебные испытания, а родителям будет любопытно сравнить новую историю с любимой картиной детства.

Фильм «Чудо-Юдо» 2026: дата выхода, актёры и сюжет

«Чудо-Юдо» 2026 года: когда выйдет семейное фэнтези с Сергеем Безруковым и Викторией Исаковой? Фото © Кадр из фильма «Чудо-Юдо», режиссёр Серик Бейсеу, сценарист Александр Архипов.

Сказочное приключение «Чудо-Юдо» выйдет в кино 22 октября 2026 года. Режиссёром выступил Серик Бейсеу. Фильм получил маркировку 6+ и длится 108 минут — это самая длинная картина в нашей подборке.

Юную волшебницу Отраду сыграла София Лопунова, а её загадочного спутника Чудо-Юдо — Микита Воронов. Сергей Безруков и Виктория Исакова появятся в образах могущественных магов Черногора и Болотницы, родителей девушки. В актёрском составе также Риналь Мухаметов, Сергей Епишев и Александр Семчев.

За знакомым сказочным именем скрывается новая история. Отрада отправляется в мир людей вместе с существом, которое умеет превращаться в кого угодно, но ничего не знает о собственном прошлом. Волшебные перевоплощения сочетаются здесь с любовной линией и поисками ответа на вопрос, кем на самом деле является главный герой.

«Сказка о потерянном времени» 2026: дата выхода, актёры и сюжет

«Сказка о потерянном времени» 2026: дата выхода, актёры и сюжет новой экранизации сказки Евгения Шварца. Фото © Кадр из фильма «Сказка о потерянном времени», режиссёр Андрей Никифоров, сценаристы Андрей Никифоров, Рамиль Карипов, Дмитрий Казначеев и др.

Новая экранизация произведения Евгения Шварца появится в российских кинотеатрах 22 октября 2026 года. Картину снял Андрей Никифоров. Семейная приключенческая комедия с элементами фэнтези рассчитана на аудиторию 6+ и длится 84 минуты.

В фильме сыграли Александр Лыков, Татьяна Орлова, Алексей Маклаков, Иван Охлобыстин, Людмила Артемьева, Виталий Хаев и Ольга Кузьмина. Среди юных участников актёрского состава — Константин Каримов, Стефания Аренина и Алексей Инамов.

Классическую историю осовременили. Теперь волшебники похищают потраченное впустую время с помощью магического гаджета, а школьникам приходится спасать собственное детство. Герои-сверстники и необычный обмен возрастами могут увлечь ребёнка, а небольшой хронометраж станет дополнительным аргументом для тех, кому тяжело выдержать долгий сеанс.

Какая из трёх премьер заинтересовала вас больше всего и на какой фильм вы пойдёте с детьми? Напишите в комментариях, какие ещё сказки вы хотели бы увидеть на большом экране и какую экранизацию считаете самой удачной. А пока ждёте новых премьер, можно вспомнить сказки, которые уже получили вторую жизнь в кино. Life.ru рассказывал, какими получились современные версии «Конька-Горбунка», «Бременских музыкантов» и других любимых историй. Возможно, среди них найдётся фильм для вашего следующего семейного вечера.