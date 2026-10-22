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Опубликовано 22 октября, 11:10

Маленькие шаги к большой мечте: Родителям объяснили, как научить детей копить деньги

Эксперт Колбасина: Конверты с деньгами помогут научить ребёнка копить деньги

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Ребёнку проще научиться копить, когда он видит, как приближается к желанной покупке, рассказала финансовый психолог и консультант Наталья Колбасина. По её словам, наглядно отслеживать результат помогают наличные деньги в отдельных конвертах и трекер накоплений.

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Карманные деньги эксперт предложила распределять по трём направлениям: обязательные расходы, развлечения и будущая покупка. Например, отдельно оставлять средства на школьные обеды и транспорт. Вместе с ребёнком стоит определить, какую долю поступлений он сможет откладывать, а каждое пополнение отмечать на трекере.

Небольшие победы помогают сохранить интерес к цели. Когда родители сразу исполняют любое желание, ребёнок привыкает к мгновенной награде, а накопление кажется скучным. Самостоятельная покупка, напротив, позволяет почувствовать собственный вклад в результат.

Заодно дети учатся расставлять приоритеты и отличать мимолётное желание от действительно необходимой вещи. Если же отложить намеченную сумму не получилось, ругать ребёнка не стоит, лучше спокойно разобрать причины, сделать выводы и продолжить копить, заключила собеседница «Москвы 24».

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Кстати, 41% россиян планируют делать накопления на будущее детей. Ещё 39% готовы помогать им по мере необходимости, но отдельных сбережений для этого не формируют. Среди целей родителей — финансовая подушка для начала самостоятельной жизни, образование и помощь с жильём.

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Борис Эльфанд
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