Маленькие шаги к большой мечте: Родителям объяснили, как научить детей копить деньги

Ребёнку проще научиться копить, когда он видит, как приближается к желанной покупке, рассказала финансовый психолог и консультант Наталья Колбасина. По её словам, наглядно отслеживать результат помогают наличные деньги в отдельных конвертах и трекер накоплений.

Карманные деньги эксперт предложила распределять по трём направлениям: обязательные расходы, развлечения и будущая покупка. Например, отдельно оставлять средства на школьные обеды и транспорт. Вместе с ребёнком стоит определить, какую долю поступлений он сможет откладывать, а каждое пополнение отмечать на трекере.

Небольшие победы помогают сохранить интерес к цели. Когда родители сразу исполняют любое желание, ребёнок привыкает к мгновенной награде, а накопление кажется скучным. Самостоятельная покупка, напротив, позволяет почувствовать собственный вклад в результат.

Заодно дети учатся расставлять приоритеты и отличать мимолётное желание от действительно необходимой вещи. Если же отложить намеченную сумму не получилось, ругать ребёнка не стоит, лучше спокойно разобрать причины, сделать выводы и продолжить копить, заключила собеседница «Москвы 24».