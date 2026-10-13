Миллионы к 18-летию: Экономист раскрыл схему, как накопить ребёнку на престижный вуз с помощью государства Оглавление Как открыть ПДС на ребёнка и получать деньги от государства Налоговый вычет позволит возвращать до 65 тысяч рублей в год Сколько реально накопить на обучение за 15 лет Почему важно открыть счёт задолго до поступления Экономист Хачатурян объяснил, как накопить ребёнку на вуз с помощью ПДС ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Родители могут начать копить ребёнку на платное обучение в университете задолго до поступления, используя программу долгосрочных сбережений (ПДС). Она позволяет получать государственное софинансирование, возвращать часть уплаченного НДФЛ и увеличивать накопления за счёт инвестиционного дохода. При грамотном планировании за 15 лет можно сформировать капитал в несколько миллионов рублей. Как работает такая стратегия и какие ограничения необходимо учитывать, Life.ru рассказал доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

Как открыть ПДС на ребёнка и получать деньги от государства

По словам экономиста, договор долгосрочных сбережений можно заключить в пользу несовершеннолетнего. В этом случае родитель выступает вкладчиком, а ребёнок становится участником программы. Для оформления понадобятся паспорт и другие необходимые документы взрослого, а также свидетельство о рождении или паспорт ребёнка. Конкретный перечень лучше заранее уточнить в выбранном негосударственном пенсионном фонде (НПФ).

Одно из главных преимуществ программы — государственное софинансирование. На протяжении десяти лет государство может добавлять к личным взносам до 36 тысяч рублей ежегодно. Размер поддержки зависит от среднемесячного дохода вкладчика.

Если доход не превышает 80 тысяч рублей, государство добавляет рубль на каждый внесённый рубль. При доходе от 80 до 150 тысяч рублей для получения одного государственного рубля потребуется внести два собственных. Если заработок превышает 150 тысяч, соотношение составит один к четырём.

Например, родитель с доходом выше 150 тысяч рублей может перечислять на детский счёт по 144 тысячи рублей ежегодно и получать максимальные 36 тысяч рублей софинансирования. За десять лет господдержка в таком случае достигнет 360 тысяч рублей.

При этом лимит действует на вкладчика, а не на каждого ребёнка отдельно. Если у родителя открыто несколько договоров ПДС, государственные доплаты распределяются между ними.

Налоговый вычет позволит возвращать до 65 тысяч рублей в год

Дополнительную выгоду родителям дают налоговые льготы. С 1 сентября 2026 года действует повышенный лимит вычета по долгосрочным сбережениям для семей с детьми — до 500 тысяч рублей в год на каждого родителя.

Как объяснил Хачатурян, если договор заключён в пользу ребёнка младше 18 лет или студента-очника до 24 лет, родитель может воспользоваться повышенным лимитом при соблюдении требований законодательства.

При ставке НДФЛ 13% максимальный возврат с 500 тысяч рублей составит 65 тысяч рублей. Однако это не автоматическая выплата: вернуть можно только налог, который был фактически уплачен, а сама льгота распространяется на общую сумму соответствующих долгосрочных сбережений, включая другие подходящие финансовые инструменты.

Полученный возврат родители вправе снова направить на накопления ребёнка. Таким образом, часть уже уплаченных налогов можно использовать для увеличения семейного капитала.

Сколько реально накопить на обучение за 15 лет

Экономист предложил рассмотреть стратегию с ежегодным пополнением ПДС на 100 тысяч рублей. Предположим, доход родителя превышает 150 тысяч рублей в месяц. Тогда государство будет добавлять по 25 тысяч рублей в год в течение десятилетнего периода софинансирования.

За 15 лет личные взносы составят 1,5 миллиона рублей, а государственные доплаты — ещё 250 тысяч. Итого без учёта инвестиционного дохода накопится 1,75 миллиона рублей.

Дополнительно родитель сможет ежегодно получать налоговый вычет. Например, при ставке 13% с каждого взноса в 100 тысяч рублей можно вернуть 13 тысяч. Эти деньги можно использовать для дальнейшего пополнения счёта.

Ещё один источник прироста капитала — инвестиционный доход НПФ. При условной среднегодовой доходности 5–7% итоговая сумма за 15 лет может приблизиться к 2,5–3 миллионам рублей даже без повторного вложения налоговых возвратов. Однако это только расчётный сценарий: доходность фонда не гарантирована, а фактический результат будет зависеть от сроков зачисления средств и ситуации на финансовом рынке.

Почему важно открыть счёт задолго до поступления

Главным ограничением стратегии остаётся срок программы. Полноценно воспользоваться накоплениями по общему правилу можно спустя 15 лет после заключения договора. Поэтому для оплаты обучения сразу после школы разумнее начинать копить, когда ребёнку ещё нет трёх лет.

Если открыть ПДС, например, на десятилетнего школьника, к его совершеннолетию пройдёт только восемь лет. Досрочное расторжение договора может привести к потере государственных доплат, инвестиционного дохода и части налоговых преимуществ. Само поступление в университет не считается особой жизненной ситуацией, позволяющей получить все накопления досрочно.

«Ключевое — начать как можно раньше пополнять счёт», — подчеркнул Хачатурян.

Эксперт также посоветовал заранее сравнить условия одного-двух негосударственных пенсионных фондов, проверить возможность единовременного получения накоплений после окончания установленного срока и рассчитать несколько сценариев доходности. Важным фактором остаётся и будущая стоимость образования: за 15 лет обучение может существенно подорожать.

Дополнительной гарантией служит государственная система защиты средств ПДС. Личные сбережения и инвестиционный доход застрахованы в пределах 2,8 миллиона рублей, а полученное государственное софинансирование защищается дополнительно.

Таким образом, ПДС может стать одним из инструментов подготовки к будущим расходам на высшее образование. Но наиболее эффективно программа работает при сочетании регулярных личных взносов, государственной поддержки, налоговых возвратов и долгосрочного инвестирования.

Ранее Life.ru подробно разбирал условия программы долгосрочных сбережений в 2026 году, включая размер государственного софинансирования, налоговые преимущества и ограничения на досрочное получение средств.

Больше новостей о сбережениях, финансовых льготах и семейном бюджете — в разделе «Личные финансы» на Life.ru.