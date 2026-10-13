Адвокат Жорин объяснил, почему накопления в ПДС защищены от приставов, но не от бывших супругов

Деньги, направленные в программу долгосрочных сбережений (ПДС), обладают особой правовой защитой: судебные приставы не могут просто арестовать пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда (НПФ) из-за личных долгов участника. Однако при разводе бывший супруг может претендовать на денежную компенсацию, если накопления формировались за счёт общих семейных доходов. Об этом Life.ru рассказал адвокат Сергей Жорин.

По словам юриста, важная гарантия закреплена в пункте 5 статьи 18 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах». Согласно этой норме, на пенсионные резервы и активы, в которые они вложены, нельзя обращать взыскание по долгам участников программы. Закон также запрещает накладывать на такие активы арест в качестве обеспечительной меры.

Например, если человек накопил в ПДС пять миллионов рублей, а затем проиграл судебный спор и задолжал кредитору три миллиона, пристав не вправе просто списать необходимую сумму из пенсионных резервов фонда. Однако Жорин подчеркнул, что такая защита не означает полной неприкосновенности имущественных прав участника. После получения выплат на поступившие гражданину деньги взыскание может обращаться по общим правилам с учётом установленных законом ограничений.

Совсем иначе ситуация складывается при разводе. Если супруги пополняли ПДС из совместных доходов, второй супруг вправе поставить вопрос об учёте соответствующих имущественных прав при разделе общего имущества. Основанием служат статьи 34, 38 и 39 Семейного кодекса РФ.

«Это не означает, что суд обяжет НПФ перечислить ему половину накоплений, однако основания для требования денежной компенсации могут возникнуть», — пояснил адвокат.

При этом программа не поможет защитить от законной конфискации имущество преступного происхождения. Жорин напомнил, что статья 104.1 УК РФ предусматривает конфискацию в установленных законом случаях, в том числе имущества, преобразованного в другие активы. Применение этих положений к правам по договору ПДС требует отдельной юридической оценки.

Ещё одна важная особенность программы — возможность заранее определить, кому достанутся оставшиеся накопления в случае смерти участника. Правопреемников и их доли можно указать в договоре или специальном заявлении в НПФ. Если распоряжения нет, средства распределяются между родственниками по установленной законом очерёдности. Обратиться за выплатой необходимо в течение шести месяцев, но пропущенный срок может восстановить суд.

Впрочем, здесь действует существенное исключение. Правопреемники могут получить остаток средств, если участник умер до назначения периодических выплат либо после начала срочных выплат. Если же ему уже назначили пожизненные выплаты, право на получение оставшейся суммы по этим правилам не возникает.

Ранее Life.ru подробно разбирал условия программы долгосрочных сбережений в 2026 году: кому положено государственное софинансирование, как получить налоговый вычет и какие ограничения действуют при досрочном снятии денег.