Копейка рубль бережёт, а ПДС удваивает: Как получить 100% прибавки к взносам

Вложенные в программу долгосрочных сбережений (ПДС) 36 тысяч рублей могут превратиться в 72 тысячи благодаря государственной поддержке. При среднемесячном доходе до 80 тысяч рублей участник может получить софинансирование в размере 100% собственного взноса в пределах годового лимита.

Это не гарантированная инвестиционная доходность, а доплата государства, доступная при соблюдении условий программы. При этом существует ещё один способ воспользоваться ПДС — перевести туда ранее сформированные пенсионные накопления. О преимуществах и подводных камнях такого решения Life.ru рассказал личный финансовый консультант Александр Патешман.

Как использовать замороженную накопительную пенсию

По словам эксперта, одна из самых недооценённых возможностей ПДС — перевод пенсионных накоплений, сформированных за счёт отчислений работодателей преимущественно в 2002–2013 годах. С 2014 года новые обязательные взносы на накопительную пенсию не поступают, хотя ранее собранные средства продолжают инвестироваться. В результате у многих россиян сохранились деньги, которыми они пока не могут свободно распоряжаться.

«В отличие от этого, в ПДС можно перенести замороженную накопительную пенсию в качестве первого взноса», — пояснил Патешман.

Такой вариант стоит рассмотреть прежде всего людям, приближающимся к возрасту 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Именно с этого момента в ПДС возникает право на периодические выплаты, даже если общеустановленный пенсионный возраст ещё не наступил. При этом получение всей суммы сразу зависит от размера накоплений, срока участия и условий договора с негосударственным пенсионным фондом. Аналогичный возрастной порог действует и для получения обычной накопительной пенсии

Финконсультант привёл пример человека около 50 лет, у которого сохранился миллион рублей пенсионных накоплений. Вместо того чтобы рассчитывать исключительно на будущие ежемесячные выплаты, он может заранее рассмотреть возможность перевода средств в ПДС. Это позволит выбрать предусмотренный программой механизм получения денег, а также воспользоваться ими при определённых тяжёлых жизненных обстоятельствах.

«Второе: ПДС — это всё-таки про долгосрок», — подчеркнул специалист.

В частности, речь идёт о создании дополнительного финансового резерва на случай серьёзных проблем со здоровьем. По словам Патешмана, переведённые накопления могут пригодиться, если человеку потребуется дорогостоящее лечение. В программе предусмотрены специальные основания для досрочного получения средств без потери государственной поддержки, в том числе при необходимости оплатить определённые виды медицинской помощи или при потере кормильца.

«Я вкладываю для страховки, гарантии, долгосрочного лечения — и как раз этой суммой можно воспользоваться», — описал эксперт один из возможных сценариев.

Таким образом, главное преимущество перевода пенсионных накоплений в ПДС он видит не только в потенциальном инвестиционном доходе, но и в дополнительных вариантах использования денег. При этом сам перевод не считается личным пополнением для получения государственного софинансирования — ради такой доплаты необходимо вносить собственные средства.

Господдержка, налоговые вычеты и риски для пенсионеров

Ещё одним преимуществом ПДС Патешман назвал возможность получать до 36 тысяч рублей ежегодно от государства. Размер доплаты зависит от суммы собственных взносов и дохода участника. Максимальную прибавку в размере 100% личного пополнения могут получить граждане со среднемесячным заработком до 80 тысяч рублей. Для остальных соотношение будет менее выгодным, хотя годовой предел господдержки остаётся прежним.

Помимо этого, участники программы могут претендовать на налоговый вычет по НДФЛ. Он позволяет уменьшить налогооблагаемую базу на сумму подходящих взносов в установленных законом пределах. По мнению Патешмана, такая возможность особенно интересна людям с доходом выше среднего, которые платят подоходный налог по повышенным ставкам, в том числе 15–18%. Для них возврат части уплаченного налога становится дополнительным способом снизить финансовую нагрузку.

Однако эксперт подчеркнул, что рассчитывать на немедленный доступ к накоплениям не стоит. ПДС остаётся долгосрочным инструментом: право на выплаты обычно возникает через 15 лет участия либо по достижении 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами. При обычном досрочном расторжении договора государственные доплаты и переведённые пенсионные накопления вывести нельзя, а личные взносы возвращаются на условиях НПФ, иногда с финансовыми потерями.

Но опять-таки это деньги, которые ты инвестируешь в долгосрок Александр Патешман финансовый консультант

По оценке Патешмана, особенно осторожно к программе следует относиться пенсионерам. Несмотря на государственную поддержку, использовать ПДС вместо обычного банковского вклада или накопительного счёта для хранения денег на непредвиденные расходы он не советует. Главная проблема заключается в ограничениях на получение средств, которые могут понадобиться в любой момент.

«По пенсионерам не рекомендую использовать ПДС как подушку безопасности, потому что срок вывода намного ограничительнее и хуже, чем по вкладам», — предупредил финансист.

Как объяснил эксперт, пожилым людям нередко приходится оперативно тратить сбережения на семейные нужды. Например, помочь детям и внукам, оплатить образование родственников или решить внезапно возникшие бытовые проблемы. Банковский вклад в этом отношении зачастую удобнее, поскольку позволяет быстрее получить деньги, пусть иногда и с потерей начисленных процентов.

Финконсультант не исключил, что в будущем законодательство может измениться и участникам ПДС предоставят больше возможностей для быстрого снятия накоплений. Однако рассчитывать на такие поправки заранее не стоит. Пока программа, по его оценке, лучше подходит тем, кто готов надолго отказаться от свободного доступа к деньгам ради государственной поддержки и дополнительных выплат в будущем.

«Я бы тут не рекомендовал использовать ПДС как копилку на чёрный день», — заключил эксперт.

Ранее Life.ru подробно разобрал условия программы долгосрочных сбережений в 2026 году. При стандартном лимите взносов для налогового вычета в 400 тысяч рублей максимальный расчётный возврат составляет от 52 до 88 тысяч рублей в зависимости от ставки НДФЛ. С 1 сентября для родителей, формирующих сбережения в пользу детей, при соблюдении специальных условий предел может увеличиваться до 500 тысяч рублей. При этом накопления в ПДС защищены отдельной системой государственных гарантий на сумму до 2,8 миллиона рублей с дополнительным учётом некоторых видов средств. Инвестиционная доходность НПФ, в отличие от заранее установленной ставки банковского депозита, не фиксирована, поэтому сравнивать итоговую выгоду необходимо с учётом срока участия и ограничений на вывод денег.