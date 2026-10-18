Мама, подвинься: Какие выплаты положены отцам после рождения ребёнка

Российские отцы имеют право на целый ряд государственных выплат, включая единовременную помощь при появлении малыша, ежемесячные пособия и оплачиваемые больничные. Об этом РИА «Новости» рассказала директор программы Федерального методического центра по повышению финансовой грамотности Президентской академии Нина Гукасова.

О мерах поддержки семей специалист напомнила в преддверии Дня отца, который отмечается в третье воскресенье октября. В 2026 году праздник выпал на 18 число месяца. По словам эксперта, разовая выплата при рождении ребёнка составляет 28 450 рублей без учёта районных коэффициентов.

«Право на выплату имеет один из родителей — в том числе отец, если мать не работает или не обратилась за пособием», — пояснила Гукасова.

Кроме того, официально трудоустроенный мужчина может взять отпуск для заботы о малыше до полутора лет и получать соответствующее пособие. Главное условие — аналогичные перечисления не должны одновременно поступать матери.

Ещё один вариант финансовой помощи — единое пособие на детей младше 17 лет. При его назначении учитываются материальное положение семьи и другие критерии нуждаемости. С 2026 года работающие папы, воспитывающие минимум двоих детей, также могут претендовать на ежегодную семейную выплату при соблюдении установленных требований.

Отдельные гарантии предусмотрены на случай болезни ребёнка. Официально работающий отец вправе оформить оплачиваемый больничный. Если сыну или дочери ещё не исполнилось восьми лет, компенсация достигает 100% среднего заработка независимо от стажа и способа лечения.