От материнского капитала до отпуска по уходу: Какие пособия и льготы положены отцам в России

Российские отцы могут получать пособия при рождении и воспитании детей, оформлять отпуск по уходу за ребёнком, пользоваться налоговыми вычетами и дополнительными трудовыми гарантиями. Причём многие меры поддержки доступны независимо от того, состоит ли мужчина в браке с матерью ребёнка. Об этом в День отца, который отмечается 18 октября, Life.ru рассказала юрист, доктор юридических наук Людмила Айвар.

По словам эксперта, законодательство постепенно отходит от представления, что воспитание детей и получение государственных пособий — исключительно материнская прерогатива. При этом важно различать выплаты, предназначенные семье, и гарантии, которые предоставляются непосредственно отцу.

Отец вправе получить единовременное пособие при рождении ребёнка. Оно выплачивается одному из родителей независимо от того, кто фактически ухаживает за новорождённым. Людмила Айвар Юрист, доктор юридических наук

Если оба родителя работают, выплату оформляет один из них. Если трудоустроен только один, пособие назначают работающему родителю. Когда оба не работают, оформление происходит через Социальный фонд России.

Кроме того, мужчина вправе оформить отпуск по уходу за ребёнком до трёх лет. При этом ежемесячное пособие выплачивается до достижения ребёнком полутора лет и для работающего застрахованного отца составляет 40% среднего заработка с учётом установленных законом пределов. В 2026 году размер выплаты — от 10 669,64 до 83 021,18 рубля в месяц без учёта районных коэффициентов. Право на пособие сохраняется даже при досрочном возвращении к работе, в том числе на полный рабочий день.

В определённых случаях отец может претендовать и на материнский капитал. Например, если он является единственным усыновителем ребёнка либо право матери на государственную поддержку прекратилось по предусмотренным законом основаниям. Однако сам по себе развод и проживание ребёнка с отцом такого права не дают.

Мужчина также может оформить единое пособие на детей, если семья соответствует установленным критериям нуждаемости. При его назначении учитываются доходы, имущество и другие предусмотренные законодательством обстоятельства. Получателем выплаты может быть только один из родителей.

Отдельные гарантии предусмотрены для работающих отцов. Мужчины, воспитывающие детей без матери, при соблюдении установленных законом условий пользуются дополнительной защитой от увольнения. Специальные трудовые гарантии действуют также для отдельных категорий многодетных родителей и родителей детей с инвалидностью.

«Кроме того, отец вправе воспользоваться стандартным налоговым вычетом на детей. Единственному родителю при соблюдении требований Налогового кодекса РФ вычет может предоставляться в двойном размере», — добавила Айвар.

При этом право на удвоенный вычет не возникает автоматически после развода. Для его получения необходимо соответствовать установленным законом условиям. В целом доступность пособий и льгот зависит от семейных обстоятельств, занятости мужчины и других предусмотренных законодательством требований.

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