Суровые папы растают от подарка: Во сколько обойдутся улыбка и слёзы восторга в День отца

В преддверии Дня отца россияне всё чаще выбирают подарки, способные не просто удивить, а подарить близкому человеку немного тепла и заботы. Особенно заметно вырос интерес к сладким угощениям — сразу на 55%. О праздничных предпочтениях покупателей и стоимости сюрпризов рассказала Life.ru директор B2B-маркетинга маркетплейса «Флаувау» Полина Воронина.

С 12 по 13 октября на Флаувау в среднем оформляли 123,5 заказа на кондитерские изделия в день — на 55% по сравнению с обычным периодом. Средний чек составил 2 367 рублей. Для сравнения, в обычный период он равнялся 2 448 рублям. Полина Воронина Директор B2B-маркетинга маркетплейса «Флаувау»

Особенной популярностью пользуются торты с трогательными признаниями — «Для любимого папы» или «Счастье иметь такого папу». Такой знак внимания обходится примерно в 2222 рубля. Покупатели могут дополнить десерт собственным пожеланием или необычным оформлением.

«Перед праздником спрос на такие изделия растет в четыре раза», — отметила Воронина.

Тем, кто равнодушен к сладостям, предлагают съедобные букеты из сыров, колбас и разнообразных закусок. Средняя стоимость композиции составляет 4043 рубля. За 12–13 октября подобные наборы заказывали около 46 раз в сутки — практически столько же, сколько обычно.

Любителям необычных сюрпризов подойдут букеты из раков стоимостью порядка 5260 рублей. А для отцов, предпочитающих вкусные подарки, можно собрать красивую композицию из овощей и фруктов.

Впрочем, выразить любовь можно и без гастрономических изысков. Именная кружка, хорошая книга или сертификат на любимое занятие тоже способны вызвать искреннюю улыбку ваших любимых мужчин. По словам специалиста, родители нередко откладывают отдых ради семейных забот, поэтому массаж, загородная поездка или возможность посвятить день своему увлечению станут особенно душевным подарком.

Ранее Life.ru собрал идеи подарков ко Дню отца на любой бюджет и с учётом увлечений. Среди вариантов — полезные вещи, книги и совместные поездки. Ведь иногда самое дорогое, что можно подарить папе, — это внимание и время рядом с ним.