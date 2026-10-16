Когда День отца в России в 2026 году: Дата, история и традиции праздника

В России День отца в 2026 году отметят 18 октября. Праздник ежегодно приходится на третье воскресенье октября и посвящён роли отцов в воспитании детей и жизни семьи, пишет РБК.

Официально День отца появился в российском календаре в 2021 году. 4 октября президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении праздника. Его цель — укрепление института семьи и повышение значимости отцовства в воспитании детей.

Ранее в России День отца отмечали в третье воскресенье июня — по аналогии с традицией, распространённой в ряде других стран. В 2026 году международная дата выпадает на 21 июня.

История международного Дня отца связана с США. Традиция поздравлять пап в третье воскресенье июня возникла в штате Вашингтон в 1910 году. Национальным праздником в Соединённых Штатах этот день стал в 1972 году.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, россияне связывают образ ответственного отца прежде всего с материальным обеспечением семьи и участием в жизни ребёнка. Среди важных качеств также называют умение проводить время с детьми, помогать им в учёбе и учить разрешать конфликты.

День отца — повод поблагодарить пап за заботу, поддержку и участие в воспитании детей. В этот день можно поздравить отца лично, провести время всей семьёй или подготовить небольшой подарок.

Ранее Life.ru собрал 70 поздравлений с Днём отца, который в России отмечают 18 октября 2026 года: варианты для папы от дочери, сына и жены — короткие, в прозе и своими словами, плюс отдельно открытки. По замыслу авторов, это праздник, когда хочется сказать самые важные и искренние слова, которые в суете часто остаются несказанными, поэтому папе стоит адресовать не формальное «с праздником», а поздравление от сердца.