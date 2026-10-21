«Финансовая подушка для старта»: Каждый второй россиянин копит на будущее ребёнка

Каждый третий россиянин, откладывающий на будущее ребёнка, выбрал самую практичную стратегию — финансовую подушку для старта самостоятельной жизни. Таких 33%. Ещё 27% копят на поступление в престижный вуз. А вот рискованные инвестиции ради высокой доходности готовы рассматривать лишь 12%, пишет РИАМО.

Всего накопления на будущее детей планируют 41% россиян. Ещё 39% готовы помогать детям при необходимости, но отдельных сбережений с этой целью не делают. Совсем не собираются поддерживать материально после совершеннолетия только 20% опрошенных.

Среди тех, кто всё же формирует накопления, 73% планируют передать детям готовые финансовые активы. Распоряжаться ими можно будет после совершеннолетия. Остальные выбирают другие форматы.

Помощь с жильём — второй по популярности вариант. Почти столько же респондентов, сколько выбрали подушку (29%), планируют купить квартиру за наличные или помочь с первоначальным взносом. Это уже не просто сбережения, а конкретная цель.

Чтобы подушка стала надёжной опорой, ребёнка нужно заранее научить обращаться с деньгами. Дети копируют финансовые привычки родителей. Поэтому совместное обсуждение семейного бюджета, планирование крупных трат и карманные деньги помогают сформировать здоровое отношение к финансам.

Получается, родители всё чаще думают не только о текущих расходах, но и о финансовом старте детей. И выбирают не риск, а устойчивость: подушку, образование или жильё.