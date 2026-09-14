Деньги исчезают сразу после зарплаты? Финансист назвал главное условие успешных накоплений

Откладывать деньги проще, если часть процесса сделать автоматической. Вместо попыток сохранить то, что останется к концу месяца, можно заранее настроить перевод фиксированной суммы или доли дохода на отдельный счёт, объяснил финансовый аналитик Виталий Калугин.

Эксперт считает главным условием накоплений регулярность. В качестве ориентира он предложил отправлять около 10% зарплаты на депозит, с которого нельзя свободно снять деньги.

«Финансовая дисциплина проявляется в силе воли. Любые накопления — это контроль и волевые установки», — отметил Калугин.

Если доход поступает не одной суммой, откладывать можно определённый процент с каждой выплаты. Другой вариант — настроить округление покупок до 10, 50 или 100 рублей, чтобы разница автоматически отправлялась в копилку.

Перед созданием накоплений авторы материала советуют разобраться с дорогими долгами и определить финансовую цель. Полезно также несколько месяцев учитывать траты по основным категориям — от жилья и продуктов до транспорта и развлечений. Это помогает понять, какую сумму действительно можно регулярно откладывать.

Ещё один вариант — метод конвертов. Доход заранее распределяют между обязательными расходами, развлечениями и накоплениями, а после исчерпания лимита одной категории не берут деньги из другой. В банковских приложениях такую схему можно воспроизвести с помощью нескольких отдельных счетов, отмечается в материале РИА «ФедералПресс».

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила сохраняющуюся у россиян высокую склонность к сбережению и умеренный рост рублёвых средств населения в банках. При этом структура накоплений меняется: люди стали держать больше денег на текущих и накопительных счетах, а также чаще выбирать наличные, недвижимость и инструменты финансового рынка.