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Опубликовано 11 сентября, 12:54

Россияне продолжают копить: Набиуллина рассказала, где теперь предпочитают держать деньги

Набиуллина: Россияне сохраняют высокую склонность к сбережению

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россияне по-прежнему предпочитают сберегать деньги. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. По её словам, рублёвые средства населения в банках продолжают умеренно расти. При этом меняется структура самих накоплений.

«Склонность к сбережению сохраняется на высоком уровне. Рублёвые средства населения в банках продолжают умеренно расти», — сказала Набиуллина.

Россияне стали держать больше средств на текущих и накопительных счетах. Также растёт доля наличных денег, вложений в недвижимость и инструменты финансового рынка.

Топливо идёт на поправку: Набиуллина дала прогноз до конца года
Топливо идёт на поправку: Набиуллина дала прогноз до конца года

Ранее Life.ru сообщал, что Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Регулятор объяснил решение необходимостью удерживать жёсткие денежно-кредитные условия для возвращения инфляции к цели. Высокая ставка при этом продолжает поддерживать привлекательность вкладов и сбережений для населения.

Больше новостей о вкладах, накоплениях и личных деньгах россиян — в разделе «Личные финансы» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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