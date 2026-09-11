Россияне продолжают копить: Набиуллина рассказала, где теперь предпочитают держать деньги

Россияне по-прежнему предпочитают сберегать деньги. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. По её словам, рублёвые средства населения в банках продолжают умеренно расти. При этом меняется структура самих накоплений.

«Склонность к сбережению сохраняется на высоком уровне. Рублёвые средства населения в банках продолжают умеренно расти», — сказала Набиуллина.

Россияне стали держать больше средств на текущих и накопительных счетах. Также растёт доля наличных денег, вложений в недвижимость и инструменты финансового рынка.

Ранее Life.ru сообщал, что Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Регулятор объяснил решение необходимостью удерживать жёсткие денежно-кредитные условия для возвращения инфляции к цели. Высокая ставка при этом продолжает поддерживать привлекательность вкладов и сбережений для населения.