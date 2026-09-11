Россияне продолжают копить: Набиуллина рассказала, где теперь предпочитают держать деньги
Набиуллина: Россияне сохраняют высокую склонность к сбережению
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Россияне по-прежнему предпочитают сберегать деньги. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. По её словам, рублёвые средства населения в банках продолжают умеренно расти. При этом меняется структура самих накоплений.
«Склонность к сбережению сохраняется на высоком уровне. Рублёвые средства населения в банках продолжают умеренно расти», — сказала Набиуллина.
Россияне стали держать больше средств на текущих и накопительных счетах. Также растёт доля наличных денег, вложений в недвижимость и инструменты финансового рынка.
Ранее Life.ru сообщал, что Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Регулятор объяснил решение необходимостью удерживать жёсткие денежно-кредитные условия для возвращения инфляции к цели. Высокая ставка при этом продолжает поддерживать привлекательность вкладов и сбережений для населения.
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