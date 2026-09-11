ЦБ нажал на паузу: Ключевая ставка осталась на уровне 14%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых по итогам заседания 11 сентября. Таким образом, регулятор впервые с апреля 2025 года взял паузу после продолжительного цикла смягчения денежно-кредитной политики.

В Банке России объяснили решение усилившимся в последние месяцы ценовым давлением. Устойчивый рост цен, по оценке ЦБ, ускорился до 5–6% в пересчёте на год, а годовая инфляция на 7 сентября составляла 6,3%.

При этом регулятор ожидает, что после исчерпания временных факторов инфляция вновь начнёт замедляться. По прогнозу ЦБ, по итогам 2026 года она составит 6–7%, а в 2027-м вернётся к цели в 4%.

Проинфляционные риски, однако, выросли и сейчас преобладают над дезинфляционными. Дальнейшие решения по ставке будут зависеть от динамики цен, инфляционных ожиданий и внутренних и внешних рисков. Следующее заседание совета директоров ЦБ запланировано на 23 октября.

До этого ЦБ снижал ставку на десяти заседаниях подряд — с июня 2025-го по июль 2026 года. Последний раз регулятор пересматривал её 24 июля, опустив показатель на 0,25 процентного пункта — с 14,25 до нынешних 14%.

На июльском заседании Банк России отмечал, что дальнейшие решения будут зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также внутренних и внешних рисков. Тогда ЦБ подчёркивал необходимость более плавного снижения ставки.