Набиуллина жестом ответила о настроении перед заседанием ЦБ о ключевой ставке
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Журналист Александр Юнашев спросил у главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, какое настроение будет у неё в пятницу, когда состоится заседание совета директоров по ключевой ставке.
Видео © Telegram/Юнашев LIVE
В ответ глава ЦБ не стала ничего говорить, а сложила руки в неоднозначном жесте. Видео с этим моментом опубликовал журналист.
Сейчас ключевая ставка в России составляет 14% годовых. Предстоящее заседание станет очередным, на котором регулятор может скорректировать показатель.
Накануне заседания ЦБ в Госдуме допустили осторожное снижение ставки. Председатель профильного комитета Анатолий Аксаков заявил, что вероятность уменьшения показателя на 0,25 процентного пункта 11 сентября выросла. Он связал такой сценарий с замедлением роста цен в августе.
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