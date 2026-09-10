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Опубликовано 10 сентября, 14:21

Набиуллина жестом ответила о настроении перед заседанием ЦБ о ключевой ставке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Журналист Александр Юнашев спросил у главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, какое настроение будет у неё в пятницу, когда состоится заседание совета директоров по ключевой ставке.

Видео © Telegram/Юнашев LIVE

В ответ глава ЦБ не стала ничего говорить, а сложила руки в неоднозначном жесте. Видео с этим моментом опубликовал журналист.

Сейчас ключевая ставка в России составляет 14% годовых. Предстоящее заседание станет очередным, на котором регулятор может скорректировать показатель.

Ключевая ставка больше не будет расти, заявил глава ВТБ Костин
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Накануне заседания ЦБ в Госдуме допустили осторожное снижение ставки. Председатель профильного комитета Анатолий Аксаков заявил, что вероятность уменьшения показателя на 0,25 процентного пункта 11 сентября выросла. Он связал такой сценарий с замедлением роста цен в августе.

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Александр Юнашев
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