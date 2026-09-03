Ключевая ставка больше не будет расти, заявил глава ВТБ Костин

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ключевая ставка в России больше не будет повышаться и в дальнейшем будет постепенно снижаться. По его словам, движение ставки теперь будет идти в сторону уменьшения, хотя Центробанк, вероятно, продолжит действовать осторожно.

«На мой взгляд, ставка больше повышаться не будет. Она будет всё время, постоянно, понемножку спускаться», — сказал Костин в интервью ИС «Вести» на полях Восточного экономического форума.

Глава ВТБ отметил, что банковский сектор рассчитывал бы на более быстрые шаги по снижению ставки, однако регулятор, по его мнению, будет придерживаться взвешенного подхода.

Костин добавил, что ожидает именно плавного снижения показателя и считает это основным направлением денежно-кредитной политики в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что Банк России допускает снижение ключевой ставки до 9–11% в 2027 году при реализации дезинфляционного сценария. Среднее значение показателя в 2026-м оценивается регулятором в 14,5–14,6%. На 2028 год заложен диапазон 7–8%, а на 2029-й — 7,5–8,5%.