Путин назвал повышение ключевой ставки сознательным решением

Повышение ключевой ставки стало осознанной мерой для сохранения макроэкономической стабильности. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Хочу ещё раз повторить, что это сознательное решение, связанное с поддержанием макроэкономической стабильности. А если мы этого не добьёмся, то тогда вообще ни о каком инвестировании речи быть не может», — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что инфляция в России ранее выражалась двузначными числами. При таком росте цен, по его словам, невозможно говорить о долгосрочных инвестиционных проектах.

«О каких инвестпроектах может идти речь, если инфляция в двузначных цифрах выражается? Нет, это невозможно», — заявил президент.

Сейчас годовая инфляция в России снизилась до 6,3%. Путин также отметил, что после первоначального повышения ключевая ставка начала постепенно опускаться, а экономические условия нормализуются. Банк России допускает снижение ключевой ставки до 9–11% в 2027 году при реализации дезинфляционного сценария. Среднее значение показателя в 2026-м оценивается регулятором в 14,5–14,6%. На 2028 год заложен диапазон 7–8%, а на 2029-й — 7,5–8,5%.