В Госдуме спрогнозировали осторожное снижение ключевой ставки

Вероятность снижения ключевой ставки Банком России на 0,25 процентного пункта на заседании 11 сентября увеличилась. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, рост цен с поправкой на сезонность в августе замедлился после пиковых значений июня и июля. Это, считает депутат, создаёт условия для очередного осторожного снижения ставки.

«С учётом того, что в августе рост цен с поправкой на сезонность замедлился после пиковых значений июня-июля, повышается вероятность очередного осторожного, но показательного для рынка снижения ключевой ставки на 0,25 п. п. на заседании [совета директоров ЦБ] 11 сентября», — отметил Аксаков в беседе с ТАСС.

По оценке парламентария, такое решение позволит Центробанку продолжить годовой цикл смягчения денежно-кредитной политики. Ранее регулятор уже последовательно снижал ключевую ставку в течение 2026 года

А до этого сообщалось, что Банк России допускает снижение ключевой ставки до 9–11% в 2027 году при реализации дезинфляционного сценария. Среднее значение показателя в 2026-м оценивается регулятором в 14,5–14,6%. На 2028 год заложен диапазон 7–8%, а на 2029-й — 7,5–8,5%.